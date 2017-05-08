あんどろっぷ
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【LINEブログ】スマホから手軽に更新！LINEの友達にはバレない？
今やだれもが連絡手段として利用しているLINE。そんなLINEのサービスの一つとして「LINEブログ」があります。元々は著名人だけが利用できていたサービ…
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英語を始めるならアプリ『mikan』基礎となる単語を素早く暗記！
学生さんはもちろん大人になっても英語を始めようと考える人は少なくないでしょう。洋画を吹き替え、字幕なしで見られるようになったらかっこいいです…
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ブラウザアプリ『Smooz』サイト復元が便利！タブの管理の使い方
情報収集をしているときにお気に入りのサイトを見つけたものの、間違えてすぐ閉じてしまった経験ありませんか？Safariだと履歴からまた行かないといけ…
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phontoを使って3分でプロの仕上がりに見せる方法あなたは、SNSでかっこいい・オシャレな画像ってついつい見入ってしまいませんか？誰しもかっこいいオ…
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newspassの使い方！自分好みのニュースを3分で登録
newspassの使い方！自分好みのニュースを3分で登録今やニュースもテレビで見るより、スマホで見たほうが早い時代がきました。より自分好みのニュース…
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waaaaay(ウェーイ）！方向音痴でも使えるナビアプリ
waaaaay(ウェーイ）！方向音痴でも使えるナビアプリ友達との待ち合わせや就職説明会等自分が初めての場所に行くときによく使われるのが携帯のナビアプ…
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Swift Playgroundsがおもしろい！／子供の習い事に最適な理由【アプリつくる?】
【Swift Playgroundsが子供の習い事に最適な理由とは？】2020年 小学校においてもプログラミングの教育が義務化になったことはご存知でしょうか？でき…
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子どもに持たせるおすすめモバイル端末／スマホ（ソフトバンク編）
普通のスマホをうまく使おうソフトバンクには、キッズケータイ以外には特に子供用に作られた端末はありません。そこで普通のスマホの中から子供にも与…
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子どもに持たせるおすすめモバイル端末／スマホ（au編）
au派家庭の子供におすすめの端末auでも子供用の端末を用意しています。低学年や園児向けのものから、小中学生の使えそうなものをご紹介します！ドコモ…
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子どもに持たせるおすすめモバイル端末／スマホ（ドコモ編）
子供に持たせるなら→子供専用とは限らない！？小学生から中学生くらいの子供に持たせるのにおすすめの端末をご紹介します。子供専用のものも便利です…
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猫でも分かるiPhone版CamScannerの使い方
今回紹介するアプリは、CamScanner（カムスキャナー）というスキャナアプリです。このアプリは、あなたが書いたノート、学校で書かれた黒板、会議の資…
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iPhone版sendanywhereでたった10秒でファイルが送れる使い方
今回紹介するアプリは、sendanywhere(センド・エニィウェア）というファイルを送受信する便利なアプリです。これまでの方法だと、クラウドストレージ…
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Googleマップでスマートフォンがガイドブックになる！？
いつでも持っているGoogle Mapsでリストを作ろう！出かけたときに「このあたりに話題のお店があるはずだけど場所がわからない」ということがあります…
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