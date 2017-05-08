ブラウザアプリ『Smooz』サイト復元が便利！タブの管理の使い方

情報収集をしているときにお気に入りのサイトを見つけたものの、間違えてすぐ閉じてしまった経験ありませんか？Safariだと履歴からまた行かないといけ…