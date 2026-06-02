人気占い師は「雨の日にする」 運を「貯める人と逃がす人」の違い





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







運気が上向く「雨の日の過ごし方」

雨の日は憂鬱だなという人も多いですよね。でも、風水の世界では、「雨の日＝浄化の日」と考え、むしろハッピーな日と考えることが多いんです。昔から「恵みの雨」という言葉もあるように、水をもたらす雨は大切なものであり、悪いものを洗い流してくれるという意味合いもあるのです。梅雨時期でもただ家に閉じこもっていてはもったいない。雨をネガティブにとらえるのではなくうまく利用して、幸運を呼び寄せる方法をお話します。





（TOPICS）

・雨の日でも「忘れてはならない」こと

・美容運が高まる「水の気」を利用

・滞った運が動きなおす開運アクション

・掃除をするとよい場所

・不運を呼んでしまうNG行動

・濡れたままにしてはいけないモノ

・できれば避けたい「やりがちなこと」

・雨の日に着ると「運気が上がる色」





【8つのアドバイス】

≫「運が高まる絶好の機会」ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「雨の日にするといい開運行動」