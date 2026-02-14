春までも「可愛く着回せる」ベーシックな名品と「違いを出せる」テクニック
「コートを着る日」のパターンを増やす
【着回すコート】
「埋もれず目立たず」の映えるシンプル
コートありきの限られたワードローブでも「まとう」楽しみを見いだすために。理想のスタイルの中で毎日違って見せる着方や組み合わせのアイディアをストック。
「ふり幅の広い」シンプルな黒
黒コート（ベルトつき）／ルル・ウィルビー（アルアバイル） 簡単に縦長フォルムがつくれて、上品かつどんなインナーともバランスがとりやすいロング丈。前開きのガウンタイプだと、かっちりしすぎず長い黒にも抜け感が。贅沢なカシミヤ混。
「埋もれず目立たず」の映えるシンプル
スウェットとデニム、ゆったりとした上下など、今まで幾度となく繰り返してきた鉄板のコートの中の組み合わせ。落ち着く範囲内で新鮮味を得るためには、発想の転換がカギに。
コートの中をさわやかな２色で
あたたかさを求めたい今の時季に、あえて配色だけはぬくもりをセーブ。明るいトーンでまとめれば黒と差がつき、リラックス感のある上下にメリハリまで獲得。コートだけが浮かないよう、小物はブラウンを選んで重みを分散。
すそから下に個性を託す
コートの中より、見えている足元に注力。たとえば１枚で成り立つ柄スカートにデニムをIN。アクセントとしてシルバーのシューズも投入。高度なボトムレイヤードも、古着っぽいデニムのあせた風合いで親しみが残る。
