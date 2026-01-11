お題は「真逆のシーンで使える服」1着でどこにでも行ける「ハズレがない」服と着回し方

どんな冒険心も受け止めてリアリティをもたらす、包容力の高いブラウン。あたりまえのようにそばにある色だからこそ忘れかけていた魅力とともに、そんな汎用性の高い色にひっかけたい新しさで、これからのスタイル設計を。







「シーンレスに着回せる」特別なブラウン

着まわせる服がベーシックなものだけとはかぎらない。軸になるアイテムを真逆のシーンにあてはめて、特別な１枚でもブラウンなら柔軟な装いができることを証明。着回したアイテムの詳細は記事の最後にラインアップ。







「フロッキーデニム」でON/OFF

〈ON〉

フロッキーデニム／OSLOW（フィルム） 黒シャギージャケット／デミルクス ビームス（デミルクス ビームス 新宿） 白レースブラウス／HER. バッグ／ORSETTO（オルサ） シューズ／AEYDE（デ・プレ）



端正なシャツと黒ジャケットでわかりやすくインテリに



デニム感のない見た目によって、平日にも浮かない装いが完成。暗色のジャケット＋デニムにも埋もれない、フリルをあしらったブラウスで愛嬌を。







〈OFF〉

フロッキーデニムは着まわし。チャコールスエードドレス／ATON（ATON AOYAMA） キャップ／Oblada（シンチ） サングラス／プロポ（プロポデザイン） シューズ／PHEENY



エフォートレスなロングワンピに仕込んでリラックス



シルエットをそれとなく狭めて、濃いブラウン×ベロアの温厚な雰囲気だけを活用。







