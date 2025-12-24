É×¤è¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿¿©´ï¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÎÀöÂõÊª¡¢»¶Íð¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤¯¤é¤¤¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
Í¼Êý¡¢Êú¤Ã¤³¤ò²¼¤¹¤Èµã¤½Ð¤¹Ì¼¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤ÈÈè¤ì¤È¤Ç¤°¤º¤ëÂ©»Ò¡£µã¤¤ä¤Þ¤Ê¤¤2¿Í¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¡£»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£É×¤Ï¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¿©´ï¤òÀö¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀè¤Ë¿²¤ë¤è¡×¤È»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾¯¤·²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡£²È»ö¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£¡Ø²ÈÂ²¡¢¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¡¼¥È¤Î¼ö¤¤¤¬²ò¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤òÉÁ¤¯Ì¡²è²È¡¦µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)¤µ¤ó¤¬¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿É×ÉØ¤ÎÊÉ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø°é»ùº£ÀÎÊª¸ì¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¢£ºÊ¤âÉ×¤â²È»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸
¥Ñ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ª·Þ¤¨¡£µ¢Âð¸å¤Ï²«ºªµã¤¤äÊú¤Ã¤³¹¶·â¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÆþ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿Ã¶Æá¤Ï¡Ö¤â¤¦¿²¤ë¤è¡×¤È»õËá¤Ãæ¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿¿©´ï¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÎÀöÂõÊª¡¢»¶Íð¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤¯¤é¤¤¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¹Ó¤ì¤¿Éô²°¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉ×¤Ï¡Ö²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤¬Êç¤ë¡£
2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊ¿Æü¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡£Èè¤ì¤È¤ë¤·...¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤ï¤ê¤È¤·¤è¤ë¤·¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤â¤·¤è¤ë¤è¡©¡×¤È¸À¤¦¡£É×¤Î¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ê¸À¤¤Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤éÌë¿²¤ë¤Þ¤ÇÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë!!¡×¤È¡¢·ãÅÜ¡£
¡Ö»ä¤â¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ï¤¤¤¨ÉáÄÌ¤Ë9»þ¡Á17»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºßÂð¥ï¡¼¥¯¤â¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡ØÉ×¤Ï»Å»ö¤À¤±¡£²È»ö¤â¤ª¼êÅÁ¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤´¤ß¼Î¤Æ¤À¤±¡©ÉÔÊ¿Åù¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤À»ä¤Ë¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÊì¤¬²È»ö¡¦»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¼çÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬2ÇÜ3ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÉáÄÌ¤ËÊì¿Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÉã¿Æ¤â¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï·ö²Þ¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©µûÅÄ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤ó¤Þ¤ê¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤Þ¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ä¼«¿È¤ò·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ê¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ë¶É¡¢¤³¤Î¾ì¤µ¤¨¤ä¤ê²á¤´¤»¤Ð¡¢¤Þ¤¿»ä¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Ê¸»ú¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿µûÅÄ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤¿¤é¤ä¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¼êÅÁ¤¦¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥«¤¤ÂÎ¤ò¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤ÞÉ×ÉØ¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÎ¥º§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£¡Ö¤â¤·¡¢É×¤¬Á´¤¯»ä¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÕÀÚ¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤¢¤¤é¤á¤Î°¤µ¤È¡¢É×¤Î²¹¸ü¤µ(¡©)¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤ÎµûÅÄ²È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹µûÅÄ¤µ¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
½Ð»º¡¢°é»ù¤ÇºÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤Ï¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤À¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£É×ÉØ¤Ç¤É¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¦¤«¡©¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë1¤Ä¤Î²ÈÄí¤Î·Á¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÊ¤âÉ×¤â²È»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸
¥Ñ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ª·Þ¤¨¡£µ¢Âð¸å¤Ï²«ºªµã¤¤äÊú¤Ã¤³¹¶·â¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÆþ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿Ã¶Æá¤Ï¡Ö¤â¤¦¿²¤ë¤è¡×¤È»õËá¤Ãæ¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿¿©´ï¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÎÀöÂõÊª¡¢»¶Íð¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤¯¤é¤¤¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¹Ó¤ì¤¿Éô²°¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉ×¤Ï¡Ö²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤¬Êç¤ë¡£
2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊ¿Æü¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡£Èè¤ì¤È¤ë¤·...¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤ï¤ê¤È¤·¤è¤ë¤·¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤â¤·¤è¤ë¤è¡©¡×¤È¸À¤¦¡£É×¤Î¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ê¸À¤¤Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤éÌë¿²¤ë¤Þ¤ÇÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë!!¡×¤È¡¢·ãÅÜ¡£
¡Ö»ä¤â¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ï¤¤¤¨ÉáÄÌ¤Ë9»þ¡Á17»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºßÂð¥ï¡¼¥¯¤â¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡ØÉ×¤Ï»Å»ö¤À¤±¡£²È»ö¤â¤ª¼êÅÁ¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤´¤ß¼Î¤Æ¤À¤±¡©ÉÔÊ¿Åù¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤À»ä¤Ë¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÊì¤¬²È»ö¡¦»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¼çÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬2ÇÜ3ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÉáÄÌ¤ËÊì¿Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÉã¿Æ¤â¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï·ö²Þ¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©µûÅÄ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤ó¤Þ¤ê¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤Þ¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ä¼«¿È¤ò·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ê¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ë¶É¡¢¤³¤Î¾ì¤µ¤¨¤ä¤ê²á¤´¤»¤Ð¡¢¤Þ¤¿»ä¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Ê¸»ú¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿µûÅÄ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤¿¤é¤ä¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¼êÅÁ¤¦¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥«¤¤ÂÎ¤ò¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤ÞÉ×ÉØ¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÎ¥º§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£¡Ö¤â¤·¡¢É×¤¬Á´¤¯»ä¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÕÀÚ¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤¢¤¤é¤á¤Î°¤µ¤È¡¢É×¤Î²¹¸ü¤µ(¡©)¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤ÎµûÅÄ²È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹µûÅÄ¤µ¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
½Ð»º¡¢°é»ù¤ÇºÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤Ï¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤À¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£É×ÉØ¤Ç¤É¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¦¤«¡©¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë1¤Ä¤Î²ÈÄí¤Î·Á¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£