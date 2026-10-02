ワークマン店長が厳選商品を解説！秋冬に絶対バズる神アイテム8選
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が「「コレ790円はヤバい…」全国のワークマン店長が絶賛する「秋冬に絶対バズる神アイテム8選」フェイクタイツ・推し活バッグ・Xシェルター etc 2026展示会」を公開した。2026秋冬新製品発表会にて、全国のワークマン店舗の店長たちが自ら選んだ「絶対バズる神アイテム」を解説している。
動画では、各店舗の店長が独自の視点でイチオシ商品を紹介している。ワークマンカラーズカインズモール大平店は「XShelter断熱β レディースウォームブルゾン（3,990円）」を推薦し、小顔に見える高い襟をアピールした。ワークマンカラーズ水戸元吉田店は、抱っこ紐としても使えるディズニーコラボの「DISNEY/マザーズブランケット（2,500円）」を、ワークマンカラーズ岡崎インター店はチクチクせず運動時にも快適な「メリノウール」シリーズを紹介した。
さらにワークマンカラーズ宇部厚南店は、クリアポケット付きでぬいぐるみを持ち歩ける「しごできカバン 大人の推しごとミニショルダー（2,500円）」をピックアップ。オフィスなどでぬいぐるみを隠せる「推し隠し」機能を評価した。ワークマンカラーズ桜井店は「シン・ホッとするインナー フェイクタイツ」を紹介し、20デニールの透け感に見えながら暖かい二重構造と、790円という価格を絶賛している。他にも、炭素素材で消臭・保温機能を持つ「グラフウォーム パデッドコート（4,990円）」や、細身で美しいシルエットの「XShelter快適断熱Σ テック 2B ジャケット（3,990円）」、低価格でおしゃれな「エアリーコーデュロイ」のセットアップが取り上げられた。
全国各地域の店長が、それぞれの顧客層や気候に合わせた実用性の高いアイテムを提案した本動画。高機能でありながら手頃な価格帯が魅力のワークマンの新製品は、本格的な寒さが到来するこれからの季節に活躍すること間違いなしだ。気になった商品はぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてほしい。
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さらにワークマンカラーズ宇部厚南店は、クリアポケット付きでぬいぐるみを持ち歩ける「しごできカバン 大人の推しごとミニショルダー（2,500円）」をピックアップ。オフィスなどでぬいぐるみを隠せる「推し隠し」機能を評価した。ワークマンカラーズ桜井店は「シン・ホッとするインナー フェイクタイツ」を紹介し、20デニールの透け感に見えながら暖かい二重構造と、790円という価格を絶賛している。他にも、炭素素材で消臭・保温機能を持つ「グラフウォーム パデッドコート（4,990円）」や、細身で美しいシルエットの「XShelter快適断熱Σ テック 2B ジャケット（3,990円）」、低価格でおしゃれな「エアリーコーデュロイ」のセットアップが取り上げられた。
全国各地域の店長が、それぞれの顧客層や気候に合わせた実用性の高いアイテムを提案した本動画。高機能でありながら手頃な価格帯が魅力のワークマンの新製品は、本格的な寒さが到来するこれからの季節に活躍すること間違いなしだ。気になった商品はぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてほしい。
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