【GU】「もう即買いだった」プロが絶賛する1290円の優秀インナーを使った重ね着術
YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「【GU】これは使える！大人の重ね着に便利なカットソー」を公開した。動画では、ファッション業界で25年以上の経歴を持つスタイリストの黒田茜が、40代・50代に向けて、GUの新作カットソーの魅力と具体的な着こなし術を紹介している。
紹介されたのは、GUの「ウォームリブシャーリングスリーブT（12分袖）」（1,290円）。レーヨンをメインに使用した生地について、黒田は「柔らかくてしっとりしている」とその肌触りの良さを高く評価。天然由来の再生繊維であるため、合成繊維に比べて静電気が起きにくい点も、乾燥する季節に嬉しいメリットとして挙げている。
最大の魅力として紹介されたのが、袖口のシャーリングデザインとすっきりとしたボートネックのラインだ。黒田は「カーディガンやスウェットの袖口からピロピロって出してるのが気分が上がって好き」と語り、手持ちのトップスのインナーとして重ね着し、袖口や襟元からカットソーを覗かせるレイヤードスタイルを提案している。
一方で、体にフィットする素材のため、1枚で着用すると背中やお腹周りのラインが出やすい点にも言及。「1枚では着ない方がいいなと思った」と率直な感想を述べている。身長158cmでMサイズを着用した黒田は、Sサイズでは身頃がタイトすぎたと明かしつつ、体型をすっきりと見せるならインナー使いに徹することを推奨した。また、定番の白黒に加え、グレーや水色を取り入れた具体的な配色アイデアも披露している。
手頃な価格でありながら、デザイン性と着心地の良さを兼ね備えたGUの新作カットソー。秋冬のレイヤードスタイルをワンランクアップさせる優秀なアイテムとして、日々のコーディネートに取り入れてみてはいかがだろうか。
紹介されたのは、GUの「ウォームリブシャーリングスリーブT（12分袖）」（1,290円）。レーヨンをメインに使用した生地について、黒田は「柔らかくてしっとりしている」とその肌触りの良さを高く評価。天然由来の再生繊維であるため、合成繊維に比べて静電気が起きにくい点も、乾燥する季節に嬉しいメリットとして挙げている。
最大の魅力として紹介されたのが、袖口のシャーリングデザインとすっきりとしたボートネックのラインだ。黒田は「カーディガンやスウェットの袖口からピロピロって出してるのが気分が上がって好き」と語り、手持ちのトップスのインナーとして重ね着し、袖口や襟元からカットソーを覗かせるレイヤードスタイルを提案している。
一方で、体にフィットする素材のため、1枚で着用すると背中やお腹周りのラインが出やすい点にも言及。「1枚では着ない方がいいなと思った」と率直な感想を述べている。身長158cmでMサイズを着用した黒田は、Sサイズでは身頃がタイトすぎたと明かしつつ、体型をすっきりと見せるならインナー使いに徹することを推奨した。また、定番の白黒に加え、グレーや水色を取り入れた具体的な配色アイデアも披露している。
手頃な価格でありながら、デザイン性と着心地の良さを兼ね備えたGUの新作カットソー。秋冬のレイヤードスタイルをワンランクアップさせる優秀なアイテムとして、日々のコーディネートに取り入れてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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