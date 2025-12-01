SABON¤Î¿·¥¥ã¥ó¥É¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¹á¤ê¤Ç¶õ´Ö¤òºÌ¤ë
SABON¤«¤é¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¹á¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤Åô¤ê¤Ç¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬2025Ç¯12·î11Æü¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢5¼ïÎà¤Î¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎºÚ¼ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤È¶õ´Ö¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹♡
Ìþ¤·¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ëSABON¤Î¿·¥¥ã¥ó¥É¥ë
¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡õ¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー&¥ª¥¹¥Þ¥ó¥µ¥¹
¥Ñ¥Á¥å¥ê¡¦¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¦¥Ð¥Ë¥é
¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥é¥ïー&¥»ー¥¸
¥¢¥ó¥Ðー&¥ß¥ë¥é
SABON¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢5¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¹á¤ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÚ¼ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢Í¥²í¤Ê¸÷¤È¹á¤ê¤òÄ¹»þ´Ö³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥°ー¡ßWetBrush®︎¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¡ªËèÆü¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ä¥ä¥µ¥éÈ±¥±¥¢
5¼ï¤Î¹á¤ê¤Ç¶õ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö
SABON¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë5¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡õ¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¡õ¥ª¥¹¥Þ¥ó¥µ¥¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤¬¶õ´Ö¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤Ï¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¤â¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥É¥ë
SABON¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎºÚ¼ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç³¾Æ»þ¤Ë¤¹¤¹¤Ê¤É¤ÎÇÓ½ÐÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³¾Æ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤È¹á¤ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤ä¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁªÂò¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð
SABON¤Î¿·¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤ÈÅô¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£5¼ï¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¬¿´¤ËÍ¥¤·¤¯¶Á¤¡¢Æü¾ï¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Á³Í³Íè¤ÎºÚ¼ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©12·î11ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡