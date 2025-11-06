FREAK’S STOREとセガが夢の共演♪MON7A×ソニック新コレクション発売！

セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」が、ゲーム＆カルチャー界のレジェンドである「セガ」誕生65周年を祝した特別なコラボレーションを発表しました♡Tシャツ、スウェット、ナップザック、さらにはコレクター垂涎の“ソニック”ソフビまで全26アイテムを用意。しかもSNSで話題の現役高校生アーティスト「MON7A」がソニックと夢の共演！ファッション×ゲーム好きな女性にも見逃せない注目のラインアップです。

人気アーティストMON7Aがソニックとスタイリング登場

現役高校生アーティスト「MON7A」（2007年7月6日生まれ、東京都出身）は、TikTokフォロワー150万人超の大注目クリエイター。

今回、セガの人気キャラクター「ソニック」とFREAK’S STORE池袋パルコ店で共演し、ショートムービーでコラボアイテムを紹介します。等身大の魅力とゲームカルチャーの融合に乞うご期待♪

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

全26アイテムの豪華コレクション詳細

セガ誕生65周年を祝う本コレクションでは、『ソニック』『龍が如く』『ぷよぷよ』『セガサターン』『NiGHTS』『クレイジータクシー』『アウトラン』など名作の世界観を日常のワードローブに落とし込みます。

ソフビ（“ソニック”蓄光仕様）

価格：11,000円（税込）

展開店舗：池袋パルコ／京都／東京ソラマチ／梅田ルクアメンズ／博多アミュプラザ／軽井沢・プリンスショッピングプラザ／WEB限定「Daytona Park」。

スウェット全6型

価格：6,600円（税込）

カラー：ブラック／ホワイト／チャコールグレー サイズ：S／M／L。

キャップ

価格：4,620円（税込）

サイズ：F（カラー：ブラック／チャコール）

ナップザック

価格：3,300円（税込）

キーホルダー

価格：1,980円（税込）

缶バッジ

価格：900円（税込）

スタンドクッション

価格：3,300円（税込）

ハンドタオル（他2種）

価格：1,320円（税込）

館内着シリーズ（他3種）

価格：6,996円（税込）

サイズ：S／M／L

サウナセット

価格：5,500円（税込）

サンダル

価格：4,400円（税込）

※すべて税込価格です。

今すぐチェック！発売情報＆購入ガイド

本コレクションは2025年11月5日（水）より順次発売開始。FREAK’S STORE全国店舗および公式オンラインストア「Daytona Park」にて12:00から販売スタートです。

※店舗ごとに取り扱いアイテムが異なる場合があります。

同時開催のSNSキャンペーンでは、限定グッズやゲームコンテンツが当たるチャンスも♪気になるアイテムは早めにチェック＆フォローを♡

ゲーム×ファッションで自分らしく輝く！

コラボアイテムの爆発力と、MON7A×ソニックという話題性を兼ね備えた「FREAK’S STORE×セガ」コレクションは、ファッション好きもゲーム好きも満たしてくれる特別な一歩。

普段のスタイルにワクワク感を添えて、自分らしく楽しむ2025年の秋冬スタイルに、ぜひ取り入れてみてください♡

限定＆数量に限りがあるため、気になる方は今すぐ公式オンラインや近くの店舗をチェックしてみましょう。