【パステル×ポムポムプリン】スイーツ7種、全部可愛すぎ。今年もコラボ決定したよ〜！

全国にベーカリー・パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーは、スイーツブランド「パステル」で2024年3月1日から4月30日まで、期間限定でサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボしたスイーツ7商品を販売します。

ポムポムプリンのケーキも

なめらかプリンブームの火つけ役となったパステルとサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」が、今回で5年目となるコラボを実施します。コラボ企画では新商品6品を含む7種類のスイーツが販売となり、可愛い見た目に癒されたい人だけでなくスイーツ好きも満足できるでしょう。

ホールケーキやプチケーキなど豊富なラインナップとなっているので、パーティーや手土産など幅広い用途にもぴったり。

<商品>

・ポムポムプリンの2段ケーキ/価格:5680円

見た目も華やかで豪華な2段ケーキは、プリンをイメージした直径約15cmと9cmのシフォンを重ねています。一番上にはポムポムプリンがトッピングされていて、見た目も可愛い贅沢なケーキです。

【予約受付】

・WEB:2月22日から4月8日

・店頭:2月23日から4月8日

なお、受取日の7日前までに予約が必要です。

・まるごとポムポムプリン(かお)/価格:680円

カップ入りのなめらかプリンの上にバニラムースを重ねて、可愛らしいポムポムプリンの顔を描きました。カップのスリーブに立体的なスプーンが付いており、まるでポムポムプリンがスプーンを持っているようなビジュアルがなんとも言えない可愛さです。

・まるごとポムポムプリン(おしり)/価格:680円

なめらかプリン入りのカップの上に、ポムポムプリンのおしりを描いたバニラムースを乗せたスイーツ。カップの中にポムポムプリンが潜り込んでいるような可愛い見た目です。透明なスリーブにはポムポムプリンのお友達が描かれています。

・ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード/価格:700円

スポンジケーキとホイップクリーム入りのカップの上に、なめらかプリンやフルーツをたっぷり乗せたスイーツです。もぐもぐとしたポムポムプリンの顔のカップは、耳が立体的でキュートなピックつきスリーブです。ピックを差せば、オリジナルの写真映えにもぴったり。

・ポムポムプリンのミニプリン/価格:460円

なめらかプリンに重ねたホイップクリームの上にココアパウダーで複数種類のポムポムプリンが描かれています。

販売時期によってデザインが異なります。

・ポムポムプリンのプチバッグ/価格:800円

「パステル」オリジナルデザインのポムポムプリンプチバッグの中には、5枚のラングドシャが入っています。「ポムポムプリン」のオリジナルステッカー付きです。

・ポムポムプリンのシフォン/価格:2600円

プリンクリームとキャラメルソースをかけた、まるで大きなプリンのような見た目のケーキ。コラボ企画では5年連続で販売されるほどの人気商品で、味も見た目もハイクオリティなスイーツです。中にはディプロマットクリームとカラメルソースが入っており、ナイフを入れるとプリンクリームとカラメルソースがとろりと流れ出てきます。

※価格はすべて税込です。

