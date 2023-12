ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は21日、来年3月からのイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2024』において、アニメ『僕のヒーローアカデミア』による作品史上初の4Dアトラクション『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4ーD』を期間限定で展開することを発表した。

『ユニバーサル・クールジャパン 2024』は、2024年3月1日から6月30日まで行われるイベントで、新アトラクション『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4ーD』は24年3月1日から8月14日までの期間限定。

新アトラクションは、3D映像に加え、振動や水しぶきなどの特殊効果で作品の世界を臨場感たっぷりに体感できるシアター・ショーのアトラクション。『僕のヒーローアカデミア』の世界観をもとに、最高のヒーローを目指す主人公・緑谷出久(通称デク)たちと、社会を脅かす敵(ヴィラン)による“個性”を使った激闘に巻き込まれる内容となっており、ユーザーはド迫力な攻撃を直に体験できる。

同パークでは、『名探偵コナン・ザ・エスケープ』や『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』などが含まれる『ユニバーサル・クールジャパン 2024』のアトラクションが楽しめるチケットも発売中。

