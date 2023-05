「胸が大きいことがイヤだった」”美容本”が爆売れ！MEGUMI 誰もが認める”美スタイル”画像集

「細ければいいってものではないなというか、食べてちゃんとエネルギーを蓄えて、健康のうえに美容があるんじゃないかなと最近、考え方が変わってきたんですね」

4月に発売したMEGUMI(41)の美容本『キレイはこれでつくれます』(ダイヤモンド社)が爆売れしている。発売翌日には発行部数10万部を突破。異例の売れ行きとなっている。17日にラジオ番組『『POP OF THE WORLD』(J-WAVE)のワンコーナー「Oriental Koubo Kougyo SPARK’N THE MORNING」に出演。40歳を過ぎてからの体型について、冒頭のように答えたのだ。

「MEGUMIは貫禄の美ボディでグラビアアイドルとして人気を博しました。当時のグラビアアイドルとしては珍しい低音ボイスで大物にも歯に衣着せぬ核心をついた物言いが話題となり、『おっさんトーク』が売りのアイドルとしてもバラエティ番組に引っ張りだこ。’08年に『Dorgon Ash』のボーカル・降谷建志(44)と結婚後、第一子を出産。復帰後は女優業をメインに活動し、その演技力もかなり高い評価を受けています。美容本は彼女が10年間で試した1000以上の中から本当に効いたものだけを教える内容となっており、レビューもかなり高い評価を受けています」(スポーツ紙記者)

『FRIDAY』ではデビュー直後から彼女のグラビアを多数掲載してきた。初登場から20年経ったとは思えないほど、MEGUMIは今も若々しくも妖艶な雰囲気を醸し出している。ドレスがはち切れんばかりの貫禄の美ボディ、降谷との通い愛、第62回ブルーリボン賞助演女優賞授賞式での妖艶なドレス姿など、歳を追うごとに美しくなっていく彼女の魅惑的な姿を紹介しよう。

「昔は胸が大きいことがイヤだった」

‘08年2月、当時交際中だった『Dorgon Ash』降谷健志と結婚秒読みと言われていたMEGUMIは、映画『ペネロピ』の試写会に現れ、彼女を囲む記者に対し、

「何かあったら報告しますんで、そっとしておいて!」

とピシャリ。同映画のテーマである”コンプレックス”について聞かれると、

「昔は胸が大きいことがイヤだった。でも、今は仕事のキッカケになったからよかったと思います」

とコメント。女優として、美容家として、今後ますます活躍が期待されるMEGUMIにこれからも注目だ。