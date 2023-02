女優の米倉涼子(47)が11日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな緑のロングドレス姿を披露した。

5日(日本時間6日)にロサンゼルスで開かれた第65回グラミー賞の発表・授賞式を訪れたことを報告していた米倉。この日は「MUSIC CARESにも参加してきました」と鮮やかな緑のドレス姿を公開した。

「音楽やそれに関わる人々を支える為に沢山の寄付が集まっています」とつづるも、「私も今年も何かの思い出にとオークションへ参加したかったけど、やり方がさっぱりわからなかった…」と肩を落とした。

英語でも「Participated in Music Cares before the Grammy Awards. At this event, all of the many tables are made up of donations.(グラミー賞の前に音楽心配に参加しました。このイベントで、多くのテーブルの全ては、寄付から成り立ちます)」とつづった。

この投稿に、ファンからは「美しすぎます」「ほんとに女神様」「緑のドレスがとっても素敵です」「美人でスタイル良くてグリーンのドレスがとても似合っていて素敵です」「ほんと何着ても何しても綺麗で可愛いです」などとため息がもられた。