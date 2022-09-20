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Unboxing Iphone 14 Pro pic.twitter.com/NdNfQxwZWf
— Nil Ojeda (@nilojeda) September 16, 2022
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Source:@nilojeda/Twitter, Apple
(lexi)