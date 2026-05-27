組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！過ごしやすく、心地よく、はいていてラク。そのうえきちんと感もあって、美脚にも見えたらもっといい。そんな「ラクしてキレイなパンツ」の理想がつまった1本に注目。【POINT】深めのフロントタックと落ち感のある素材で、ゆるっとラクなはき心地。下に向かってゆるやかにすぼまるテーパードシルエットで、ワイ