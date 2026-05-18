暦の上では八十八夜を過ぎ、街に新緑がまぶしく映える季節。お茶好きならずとも、ふと「日本茶」の香りが恋しくなる時期ではないでしょうか。今、世界的に再注目されている日本茶ですが、その世界を覗いてみたいなら、ぜひ訪れてほしい場所が誕生しました。 大阪・福島区の古ビルをリノベーションした空間に、2026年4月にオープンした「te. Japanese Tea」。店主の西野真実さんが提案するのは、世間の「日本茶ブ