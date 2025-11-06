北海道の人気チョコレートブランド「ロイズ」から、冬季限定の新作スイーツが登場！2025年11月4日より、ロイズ通信販売と直営店で販売がスタートしました。メープルナッティやアップル＆シナモン、フレンチラムトリフなど、この季節だけの特別な味わいが勢ぞろい。見た目にも心にもあたたかいラインアップで、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡ メープルとナッツの香