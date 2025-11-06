【ロイズ冬季限定】人気のメープルナッティやショコラの四季など贅沢チョコが登場♡

北海道の人気チョコレートブランド「ロイズ」から、冬季限定の新作スイーツが登場！2025年11月4日より、ロイズ通信販売と直営店で販売がスタートしました。メープルナッティやアップル＆シナモン、フレンチラムトリフなど、この季節だけの特別な味わいが勢ぞろい。見た目にも心にもあたたかいラインアップで、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

メープルとナッツの香りに包まれる幸せ



「ポテトチップチョコレート［メープルナッティ］」（税込1,188円）は、ロイズの冬の定番人気。

パリッとしたポテトチップの片面に、メープルシュガーとアーモンドプラリネペースト入りのチョコレートをコーティング。甘じょっぱいバランスが絶妙で、後味にほんのりナッツが香ります。

やさしい甘さと香ばしさがクセになる、冬のティータイムにぴったりの一品です。

冬のギフトにぴったりな華やかショコラ



「ショコラの四季［HOKKAIDO］（ウインターパッケージ）」（税込1,998円）は、北海道の四季をイメージした10種・計40個入りのチョコレートアソート。

動物たちが描かれた冬限定デザインで、見た目も心もときめくギフトです。色や素材から北海道の自然を感じられる上品な味わいで、冬の贈り物にぴったり。

数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡

ラムが香る大人のトリフで贅沢なひととき



「フレンチラムトリフ［4種詰合せ］」（税込1,296円）は、フレンチラムの香りが楽しめる大人のチョコレート。

4種類のラム酒「ディロン ラム オルダージュ XO」「ラムJ.M XO」「ビエール ブラン」「ペールラバ ブラン」を使用し、それぞれの個性を際立たせたトリフを詰め合わせています。

ラム酒の奥深い香りとチョコレートのまろやかさが織りなす、“食べくらべ”の贅沢をお楽しみください。

りんごとシナモンの上品な甘さにほっと一息



「プラフィーユショコラ［アップル＆シナモン］」（税込1,242円）は、厚さわずか3mmの繊細なチョコに、とろりとしたアップルソースを閉じ込めた逸品。

チョコを割るとふわっと広がるりんごとシナモンの香りが、冬の午後にぴったり。紅茶と一緒に楽しめば、心までやわらぐスイートタイムに♪

冬だけの特別なロイズを贈ろう



ロイズの冬季限定コレクションは、どれも素材や香りへのこだわりが光る逸品ばかり。メープルやシナモンの優しい香り、ラム酒の大人な余韻など、寒い季節にぴったりの甘く深い味わいが楽しめます。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも最適なロイズの冬限定ショコラ。お気に入りを見つけて、今年の冬をさらに甘く彩ってみませんか？