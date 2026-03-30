【漫画】「この人肌恋しい気持ちはどうすれば…!?」煮え切らない相手に対して見切りをつけるタイミングが難しすぎる！【作者に聞く】
恋愛において、じっくり時間をかけるべきか、早めに見切りをつけるべきかは永遠のテーマだ。春乃おはなさんの漫画に登場するロン毛くんとのエピソードは、まさにその「見極め」の難しさを描いている。好印象から始まり、最後は連絡を絶つにいたったおはなさん。彼女が考える「時間をかける価値がある相手」の基準とは？
【漫画】本編を読む
■イケメンでも「好き」になれなかった。価値観のズレが招いた潔い決別
マッチングアプリで出会った長髪のイケメンに惹かれた春乃おはなさん。しかし、数回のデートを経て、二人の間にある決定的な「ズレ」が無視できないものになっていく。自分の将来や恋愛観について率直な話し合いを試みるおはなさんだったが、ロン毛くんの反応はどこか噛み合わない。次第に募る居心地の悪さに、おはなさんは「これ以上、彼に費やす時間はない」と判断する。
■インタビュー：恋愛の長期戦と決断力のない異性への懸念について
――恋愛における「長期戦」は、どんな条件がそろっているときなら「する価値がある」と考えますか？
半年や1年かけて性格や生活が合うか見極めるのは大切だと思います。気に入った相手には、私はずけずけと「いつ市役所行く？」とか「婚姻届、取りに行っとく？」とか言ってました(笑)。せっかちですね(笑)。
――何回会っても煮え切らない男性に対して感じる「決断力のなさ」以外の一番の懸念点は何ですか？
私は即断即決が多いので、「単純にテンポが合わないなー」と思いました。悩んでいる理由を聞いて腑に落ちれば気にならないのですが、聞いたうえで「え？だから何？｣となる答えの人には単純に「考え方が違うなー。相性悪そー」とたいてい撤退します。
■取材協力：春乃おはな
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■イケメンでも「好き」になれなかった。価値観のズレが招いた潔い決別
■インタビュー：恋愛の長期戦と決断力のない異性への懸念について
――恋愛における「長期戦」は、どんな条件がそろっているときなら「する価値がある」と考えますか？
半年や1年かけて性格や生活が合うか見極めるのは大切だと思います。気に入った相手には、私はずけずけと「いつ市役所行く？」とか「婚姻届、取りに行っとく？」とか言ってました(笑)。せっかちですね(笑)。
――何回会っても煮え切らない男性に対して感じる「決断力のなさ」以外の一番の懸念点は何ですか？
私は即断即決が多いので、「単純にテンポが合わないなー」と思いました。悩んでいる理由を聞いて腑に落ちれば気にならないのですが、聞いたうえで「え？だから何？｣となる答えの人には単純に「考え方が違うなー。相性悪そー」とたいてい撤退します。
■取材協力：春乃おはな
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