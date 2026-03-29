蟹座・女性の運勢

内面がクリアで、本来の良さを発揮しやすい好調な時期。その横で、社会面では重要な展開が起こっていそうです。今後、果たすべき役割や責任が明確になるできごとがあるのかな。

大変さはあるものの、「これは自分にとって必要なものだ」と理解していることなのでしょう。いい意味で覚悟が決まるときです。ただ、いきなり気構えすぎず、発想の柔軟さや物ごとに対する楽観性などは引き続きキープしてください。今後は、もしかすると対人関係が要注意かも。価値観、考え方が合わない…と親しい相手に思う展開がありえそうです。

蟹座・男性の運勢

社会面での展開を通じて、重要な覚悟が決まるとき。「自分には挑戦が必要だ」とすでに自覚しているようですが、それを具体的に実行するのが仕事上での責任、課題なのでしょう。

いま決める覚悟や目標は、もちろん時間や努力は必要ですが達成される可能性が高いです。いい意味で気持ちを引き締めて。同時に、蟹座本来の繊細な感覚、柔軟な思考も活発化するタイミングなので、そこはそのままぜひ維持を。今後は対人面で要注意かも。親しい誰かのマイペースさにいらだつ展開があり得ます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ