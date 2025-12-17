【しまむら】歳末SALEは破格なハッピーバッグが目白押し！インナーも寝具も婦人服も神コスパ。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、2025年12月17日から21日まで買えるお得な商品を紹介します。

冬の必需品がオトクに揃う

今週は「歳末SALE」を開催中。インナー、寝具、インテリアなど、お得なハッピーバッグが勢ぞろいしています。

1100円で買えるハッピーバッグは、インナーや日用品など、暮らしに欠かせない商品が豊富にラインアップ。

"着るホカロン"シリーズの「ブランド4枚組インナー各種」にしまむら限定の「デイリー満足タイツ5点セット各種」、ディズニーやサンリオキャラクターズなどを描いた「キャラクターソックス6足セット各種」、大容量で毎日気兼ねなく使える「フェイスシートマスク100枚セット」や「ソフトパックティッシュ30個セット」など。

この冬は、快適で心地よいおうち時間を過ごしたい......！ 今回のセールでは、そんな人たちにぴったりなアイテムが大充実。

「ブランドルームウェア2点セット各種」「フィットネス7点セット」は2200円、「nishikawaのわた入り合わせ毛布2点セット各種（シングルサイズ）」は3300円、「羽毛掛けふとんセット3点セット各種」は1万1000円。上質な素材、本格的なアイテムを詰め合わせた、お値段以上の内容です。

また、人気のコラボブランドからは、大人カジュアルな全身コーデが完成するハッピーバッグが登場。

リュックやコート、ワイドパンツなどが入った「HK WORKS LONDON 7点セット」、バッグやリバーシブルベスト、コクーンパンツなどが入った「SEARSON REASON 7点セット」は、いずれも5500円です。

なお、いずれの商品も数量限定。

一部店舗では、寝具・インテリアの取り扱いがないのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）