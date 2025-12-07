【ネコ漫画】飼い主が起きるのを待つ愛猫!?その姿に「すごいわかる！」「圧がすごいな」などの共感コメントが多数
【漫画を読む】飼い主が起きるのを待つ猫だが…!?
先日、『起こすの諦めない』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年12月1日現在)、今回紹介する漫画も8.5万いいね(2025年12月1日現在)を超える人気漫画家だ。
朝早くからベッドの前でフータが起きるのを待つキュルガ。するとピーちゃんが起きて1階へ降りていったので、キュルガも急いであとを追いかける。
フータは目が覚めているが、まだゆっくりしたいようでベッドから起き上がらない。1階からキュルガがご飯を食べている音がしたので、『よかったね…』と心の中で思うフータ。
しばらくすると、すごい勢いでキュルガが階段を上がってくる音が聞こえる。そして再びベッドのところへやって来て、フータが起きるのを待つのであった。
フータを起こすのをあきらめていないキュルガ！漫画を読んだ読者からは「すごいわかる！」「圧がすごいな」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
