【Cath Kidston × Hello Kitty】特別コラボが登場！

キャス キッドソンとハローキティの夢のコラボレーションがついに登場！12月12日（金）から、全国のキャス キッドソン直営店および公式オンラインストアで販売がスタートします。3つの特別なアートを使用した全17型のウェアと雑貨が揃い、ハローキティファンやキャス キッドソンファン必見のアイテムが満載です。8,000円（税込）以上のお買い上げで数量限定ステッカーもプレゼント♪その魅力を早速チェック！

ハローキティ×キャス キッドソンの特別アート



今回のコラボレーションのために制作された3つのアートは、ハローキティとキャス キッドソン、両者のストーリーが巧みに融合したデザインです。

ハローキティの象徴的な赤いリボンや、優しいコーラルカラーの花々が印象的なこれらのアートは、思いやりと友情のテーマを描き出しています。

手描きのパッチワークやクロスステッチのハートが加わり、伝統的なキャス キッドソンのアーカイブに新しい風を吹き込んだ作品です。

キュートなアイテムが揃うコレクション



Cath Kidston × Hello Kitty パジャマトップス

Cath Kidston × Hello Kitty パジャマパンツ

Cath Kidston × Hello Kitty パジャマセット

Cath Kidston × Hello Kitty ロングスリーブシャツ

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングスリーブシャツ

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ Ditsy

Cath Kidston × Hello Kitty トートバッグ

Cath Kidston × Hello Kitty スクエアトートバッグ Patchwork

「Cath Kidston × Hello Kitty」のコレクションには、パジャマセットやシャツ、キッズアイテムまで、幅広いラインナップが揃っています。

例えば、パジャマセットは16,500円（税込）で、可愛いデザインに包まれてぐっすり眠れそう。キッズアイテムでは、7,700円（税込）で可愛いロングスリーブシャツが登場。

どのアイテムもハローキティのファンにはたまらないデザインばかりです♪お揃いで着たくなる可愛さが魅力！

限定ステッカー＆特典も！



8,000円（税込）以上のお買い上げで、数量限定のステッカーがプレゼントされる嬉しい特典も！さらに、オンラインストアでのお買い物でも、この特典がゲットできるチャンスです♪

他にも、キャス キッドソンならではの上質な素材とデザインが特徴的なトートバッグや、エコバッグがラインナップに加わっており、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムが勢揃い。

贈り物にもぴったりのアイテムが見つかりますよ。

Cath Kidston × Hello Kitty コラボで心躍る冬を



「Cath Kidston × Hello Kitty」コラボコレクションは、可愛いアイテムが満載で、ギフトにもぴったり！

3つの特別なアートを使ったアイテムは、どれも心温まるデザインで、身につけるだけで気分が華やかになります。

ステッカーのプレゼントや限定アイテムもお見逃しなく♪12月12日から、全国の直営店と公式オンラインストアで発売開始。素敵なアイテムをチェックして、コーディネートを楽しんで♡