【Cath Kidston × Hello Kitty】特別コラボが登場！
キャス キッドソンとハローキティの夢のコラボレーションがついに登場！12月12日（金）から、全国のキャス キッドソン直営店および公式オンラインストアで販売がスタートします。3つの特別なアートを使用した全17型のウェアと雑貨が揃い、ハローキティファンやキャス キッドソンファン必見のアイテムが満載です。8,000円（税込）以上のお買い上げで数量限定ステッカーもプレゼント♪その魅力を早速チェック！
ハローキティ×キャス キッドソンの特別アート
今回のコラボレーションのために制作された3つのアートは、ハローキティとキャス キッドソン、両者のストーリーが巧みに融合したデザインです。
ハローキティの象徴的な赤いリボンや、優しいコーラルカラーの花々が印象的なこれらのアートは、思いやりと友情のテーマを描き出しています。
手描きのパッチワークやクロスステッチのハートが加わり、伝統的なキャス キッドソンのアーカイブに新しい風を吹き込んだ作品です。
ONŪMOREのクリスマス限定セットで冬の贈り物！特別価格21,300円
キュートなアイテムが揃うコレクション
Cath Kidston × Hello Kitty パジャマトップス
Cath Kidston × Hello Kitty パジャマパンツ
Cath Kidston × Hello Kitty パジャマセット
Cath Kidston × Hello Kitty ロングスリーブシャツ
Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングスリーブシャツ
Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ
Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ Ditsy
Cath Kidston × Hello Kitty トートバッグ
Cath Kidston × Hello Kitty スクエアトートバッグ Patchwork
「Cath Kidston × Hello Kitty」のコレクションには、パジャマセットやシャツ、キッズアイテムまで、幅広いラインナップが揃っています。
例えば、パジャマセットは16,500円（税込）で、可愛いデザインに包まれてぐっすり眠れそう。キッズアイテムでは、7,700円（税込）で可愛いロングスリーブシャツが登場。
どのアイテムもハローキティのファンにはたまらないデザインばかりです♪お揃いで着たくなる可愛さが魅力！
限定ステッカー＆特典も！
8,000円（税込）以上のお買い上げで、数量限定のステッカーがプレゼントされる嬉しい特典も！さらに、オンラインストアでのお買い物でも、この特典がゲットできるチャンスです♪
他にも、キャス キッドソンならではの上質な素材とデザインが特徴的なトートバッグや、エコバッグがラインナップに加わっており、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムが勢揃い。
贈り物にもぴったりのアイテムが見つかりますよ。
Cath Kidston × Hello Kitty コラボで心躍る冬を
「Cath Kidston × Hello Kitty」コラボコレクションは、可愛いアイテムが満載で、ギフトにもぴったり！
3つの特別なアートを使ったアイテムは、どれも心温まるデザインで、身につけるだけで気分が華やかになります。
ステッカーのプレゼントや限定アイテムもお見逃しなく♪12月12日から、全国の直営店と公式オンラインストアで発売開始。素敵なアイテムをチェックして、コーディネートを楽しんで♡