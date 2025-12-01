亀梨和也「すごい気になった」お風呂上がりにボディケアに！香りにも癒される保湿アイテム

亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【冬支度】実家で愛犬のジェリーとチビクロと一緒に、Amazonで買った商品を開封しました。』の動画を投稿。ネット通販で購入したものを紹介してくれました！通販サイトの提供を受けてではあるものの、中には美容系アイテムも。

【関連記事】亀梨和也「20年以上」長年愛用のスキンケア系クレンジング水

■ボディケア

動画内に登場したのはこちら！

TBC/薬用インバスボディミルク ムスク 税込2,200円（公式サイトより）

お風呂上がりに濡れたまま塗ることで保湿ができる薬用ボディミルク！

亀梨さんはこちらを「もうこの時期乾燥がさ、すごいじゃん」と乾燥多作のために購入したと紹介。

同商品を買ったのは今回が初めてだといい「なんかすごい気になったんだよね、パッケージも可愛いよね」と見た目や使い勝手に注目していた様子。

続けてパッケージを開けて香りを確認しながら「あ、いい匂い」と感心したようにリアクションをしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の購入アイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。