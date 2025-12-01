急いで!! 約3,000円→99円だって!?【Kindle Unlimited】3カ月99円は今日23:59まで
【画像】3カ月99円は今日まで！【Kindle Unlimited】
Amazonブラックフライデーセール2025は本日12月1日（月）23:59まで！
セール期間中はサブスクもお得になっていて、【Kindle Unlimited】は今だけ3カ月99円に…！
※12月1日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
■そもそも「Kindle Unlimited」ってなに？
Kindle Unlimitedとは、500万冊以上の本（書籍）を読み放題で楽しめるサービス。
■どんな作品が読めるの？
Kindle Unlimitedでは、漫画や小説のほか、雑誌に実用書、洋書など、幅広いジャンルの作品を楽しむことができます。
読み放題の対象作品は時期によって変わるので、気になる本を全て読み切ったとしても、次の月にはまた違う作品が追加されます！
対象作品はAmazon内のKindle Unlimitedタブから検索できるほか、Amazonで読みたい本があった際「Kindle版（電子書籍）」の下に「￥0 Kindle Unlimited」とあればKindle Unlimitedの対象作品です。
■無料体験内の解約も簡単です
もしキャンセルをしたくなった場合も、簡単に解約ができるので安心。
メンバーシップ画面から、メンバーシップを管理▷Kindle Unlimited会員をキャンセルで簡単解約できますよ。
■今夜まで！約3,000円→99円でKindle Unlimitedを楽しもう
Kindle Unlimitedは通常3カ月2,940円のところ、Amazonブラックフライデー期間中は3カ月99円になっています。この特別価格は本日12月1日23：59まで！
対象者：過去6ヵ月以内にKindle Unlimitedの無料体験やキャンペーンを利用しておらず、キャンペーンが表示される方
お得な期間は残り数時間！気になる方は今すぐチェックしてみてくださいね。
文＝MK
