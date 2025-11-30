【今週の運勢】12月1日（月）〜12月7日（日）の運勢第1位は射手座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 12月1日（月）〜12月7日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★射手座

運勢第1位！ 今週のテーマは「生まれ変わるように自分をスタートさせる」です。これまでの価値観や当たり前が一気にリセットされ、「こうありたい」という核心が鮮明に浮かび上がってきます。頭で考える前に体が動くような、純粋でまっすぐな衝動が、あなたを新しい方向へ押し出してくれるでしょう。

第2位★蠍座

運勢第2位！ 今週のテーマは「本質的な豊かさが静かに形を変える」です。あなたの意識は物質を越え「目に見えない価値」へと深くアクセスしていきます。所有欲が変化し、ものより経験や感性、洞察力といった内的資源に大きな価値を感じるようになるでしょう。「自分が本当に大切にしたいもの」が自然と浮かび上がり、選択がシンプルで冴えていきます。

第3位★蟹座

運勢第3位！ 今週のテーマは「日常の中に小さな冒険を入れる」です。いつもの習慣に「新しい刺激」をひとつ加えるだけで、生活の効率やテンションが大きく変化しそう。通勤ルートを変える、新しい学びを始める、違うやり方を試すなど、「未知へ踏み出す小さな一歩」があなたの毎日を成長モードへ導きます。

第4位★双子座

今週のテーマは 「境界線を越える関係性」です。「ここまで」だと思っていた対人関係の線がふっと消え、あなたの世界を一段上のステージへ連れ出す人物が現れそう。その人は、あなたの発想の限界をやさしく突破させてくれる存在。会話の中で「そんな考え方があったんだ！」と視界が一気に開け、方向性が思いがけずクリアになる暗示です。

第5位★牡牛座

今週は、あなたの内側で 「まだ気づいていなかった真実」が静かに浮かび上がるとき。人との関係、心の奥、継承してきた価値観など、普段は触れない深層に光が差し込みます。一対一のつながりの中で「これは受け取っていいものなのか？」と考えさせられる場面も。隠されていた力や魅力が呼び覚まされやすい週です。

第6位★牡羊座

今週は「どこか知らない場所から招待状が届く」星模様です。あなたの中の探求心が強く刺激され、未知の分野や新しい思想に急に惹かれる瞬間がありそう。いいご縁が、未来の自分へ続く「道しるべ」となります。視点が変わると、世界がまったく違う景色に見えてくるはず。

第7位★天秤座

今週のテーマは「言葉が道を切り開く」です。あなたの中で眠っていた知識や想いが、ふとした会話や発信をきっかけに一気に動き出すタイミング。「核心を射抜く一言」が冴え、周囲の心を揺らすような説得力が宿ります。日常の小さな情報交換が新たな展開を呼び込み、あなた自身の世界も軽やかに広がる暗示。

第8位★山羊座

今週のテーマは「静かに未来の兆しを受け取る」です。夢や無意識が鮮明にメッセージを届ける時期。表に出ない気づきや小さな予感が、あなたの次の行動や方向性を示してくれます。焦らず内面に耳を傾けるほど「こっちかも」と思える指針が立ち現れ、心の奥で道が拓けていく週です。

第9位★乙女座

今週のテーマは「心の根を深く掘り下げ、新しい内的な拠点をつくる」です。自分を見つめることを促す星が、あなたの内側の大地を照らします。自分が安心できる価値観、帰りたくなる精神的な場所が見つかるとき。過去の経験の意味が整理され、生き方の指針が静かに定まり始める流れです。心の奥で大切な記憶が結び直される気配も。

第10位★魚座

今週のテーマは「内なる信念で未来を切り拓く」です。社会的な役割や評価に縛られるのではなく、自分の価値観や直感を頼りに行動することで、チャンスが舞い込む予感。目立たなくても着実に積み上げる努力や、自分の信念に沿った選択が、新しい可能性の扉を開く週です。

第11位★水瓶座

今週のテーマは「理想を共有することで未来が動き出す」です。広い視野と人脈力が融合し、あなたのビジョンに共鳴する人々が自然と集まってくる暗示。1人では届かない目標や夢も、志を同じくする仲間とつながることで実現可能に。共有するアイデアや理念が、思わぬ形で社会的な影響力を生む週です。

第12位★獅子座

今週のテーマは「遊び心で世界を越える」です。「枠を外す力」が高まり、創作も日常も新ルートを開拓する流れに。今までの型に当てはまらない発想が輝きを放ち、あなたらしい表現が一気に花開く週です。他者と比較はせず、今までの自分に拘らず、自己演出を楽しんでみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

