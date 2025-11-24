【ファミリーマート】初の｢ラムレーズン｣フェア開催♪芳醇な香りで贅沢気分…!!

急に寒さが厳しくなってきた今日この頃。寒くなると、ちょっぴりオトナなラム酒の香りを楽しめる、ラムレーズンが食べたくなりませんか？ファミリーマートでは、11月25日から、初の｢ラムレーズン｣フェアがスタート。全11種類のラムレーズンスイーツが並びます。一足先に、試食させていただきました。

新たな“偏愛”フレーバー、ラムレーズン

ファミリーマートでも初めてという、ラムレーズンにフォーカスした今回のフェア。最近、チョコミントに次ぐ“偏愛”フレーバーとしてじわじわ人気なの、ご存じですか?

ふわりと香るラム酒の香りは、チョコにもクリームにも合う、スイーツの隠れた立役者。そんなラムレーズンをいろいろなスイーツで楽しめるフェアが、今回の｢ラムレーズン｣フェアなんです。

オトナな香りを楽しむ、11種のラインアップ

これからの季節にもぴったりの、芳醇な香りを楽しめるフェア商品は、全部で11種類。どれも、アルコール分の記載があって、まさにオトナのためのスイーツ…!!おすすめをピックアップしてご紹介します。

まずは大注目のデザート部門から、｢大人のラムレーズンタルト｣。まさに“大人の”と書かれた通り、ドーム型のふたを開けるとラムの香りがふわり♪

丸いタルト生地の上にたっぷりのラムレーズン入りクリーム、そしてさらにラムレーズンがトッピングされた、ラムレーズン好きのためのタルトです。

｢ラムレーズンバスクチーズケーキ｣は、あのバスチーとラムレーズンを合わせた、あるようでなかったアイデア商品。これ、とってもよく合います!!バスクチーズケーキらしいとろける食感と、ラムレーズンのじゅわっと広がる甘みにうっとり。

さらに、｢toroa監修 トロバタラムレーズンサンド｣は、“とろ生”スイーツが人気のスイーツ専門店｢toroa｣が監修したなめらかなバタークリーム入りのレーズンサンド。

サクっとしたクッキーのバターの香りと共に、とろけるバタークリームとレーズンの香りをしっかり楽しめます。

｢ラムレーズンバターメロンパン｣や｢ラムレーズンショコラフランス｣、｢ラムレーズンホイップサンド｣など、ランチのお供にもしたくなるパン系商品も登場。いつものランチがちょっと贅沢に、オトナな気分になれますよ♪

お酒と合わせて晩酌にも

もちろん、ラムレーズンですから、夜のお供にもぴったり。｢ラムレーズンクランチ｣や｢ラムレーズンチョコ｣は、ワインやウイスキーのおつまみとして、男性と一緒にも楽しめそう。ちょこっとおうちにあると、嬉しいおつまみになりそうです。

ほかにも、見た目にもラムレーズンがたっぷりの｢ラムレーズンパウンドケーキ｣や、しっとり食感がくせになる｢とろけるラムレーズンクッキー｣、そしてお部屋を温めて存分に楽しみたい冬アイス｢たっぷりラムレーズン｣と、気になるアイテムが沢山。ラムレーズン好きには堪りませんね♪

冬のはじまりを楽しむ、ファミマのラムレーズンフェア。ぜひチェックして、売り切れ前に楽しんでくださいね！