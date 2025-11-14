冬の贅沢♡ドトールで楽しむトリュフ香るローストビーフサンド！

ドトールコーヒーショップから冬限定の贅沢メニューが登場！11月27日(木)より、「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」シリーズや抹茶キャラメルラテ、ナッツ香るダブルチョコレートケーキ、さらに新作和菓子「珈琲羊羹」を販売。トリュフの香りやチーズのまろやかさ、香ばしいナッツが冬のティータイムを華やかに彩ります♡

冬限定トリュフ香るミラノサンド

トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ

トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～カマンベールチーズ～

トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～ゴルゴンゾーラソース～

「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」各690～790円（税込）は、しっとり柔らかい炭火焼きローストビーフを使用。

玉ねぎベースのシャリアピンソースにトリュフの香りが加わり、贅沢感たっぷり♡

カマンベールチーズやゴルゴンゾーラソース＆アーモンドを追加したバリエーションもあり、肉の旨味とチーズのコク、ナッツの食感が楽しめます。

冬にぴったりのドリンク＆スイーツ

抹茶キャラメルラテ（ホット・アイス）

ナッツ香るダブルチョコレートケーキ

「抹茶キャラメルラテ」（Sサイズ580円～税込）は、抹茶の苦みとキャラメルの甘みが絶妙に調和。冬のティータイムにおすすめです。

スイーツでは「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」（550円税込）が登場。

2種類のチョコレートムースとココアスポンジを重ね、くるみの香ばしさと艶やかなグラサージュで華やかに仕上げました♡

新作和菓子「珈琲羊羹」も

珈琲羊羹

冬限定の新作和菓子「珈琲羊羹」（350円税込）は、北海道産小豆の餡にドトールのマイルドブレンドを混ぜ込み、香ばしいコーヒー風味と優しい甘さを両立。

ひと口サイズで食べやすく、コーヒーのお供にぴったりです。個性的な和スイーツで、冬のカフェタイムをより特別に♡

ドトールで冬の贅沢ティータイムを楽しもう

2025年11月27日(木)より、ドトールコーヒーショップで冬限定メニューが登場！

「トリュフ香るミラノサンド」（690～790円税込）や抹茶キャラメルラテ（Sサイズ580円～税込）。

そしてナッツ香るダブルチョコレートケーキ（550円税込）、新作「珈琲羊羹」（350円税込）で、贅沢な冬のティータイムを楽しんで♡