銀座コージーコーナーから登場！チーズの日に味わう4種のチーズスイーツ♡

11月11日の「チーズの日」に合わせて、銀座コージーコーナーから4種類のチーズスイーツが登場！なめらかなレアチーズやふんわりスフレ、ティラミス風のシュークリームなど、食感も味わいも異なる4つの魅力が揃いました。北海道産チーズを贅沢に使ったケーキや、人気のBiscoff®ビスケットをトッピングした一品まで。日替わりで味わいたくなる、チーズラバー必見の期間限定ラインアップです♪

ザクザク×なめらか「レアチーズwith Biscoff®」



レアチーズwith Biscoff®biscuit

ほどよい甘さとほのかなシナモンの香りが広がるBiscoff®ビスケットと、まろやかなレアチーズの組み合わせが絶妙なスイーツ。

上面にはホワイトチョコでコーティングしたビスケットを敷き詰め、ザクザク食感も楽しめます。

価格は500円（税込540円）。11月7日（金）～12月4日（木）頃までの限定販売です。ティータイムにぴったりな、ご褒美デザートに♡

北海道産チーズの香り広がる2種のスフレ



「チーズケーキ（北海道産チーズ）」は、ふんわりスフレタイプで420円（税込453円）。北海道産クリームチーズ100％使用のコク深い味わいが魅力です（販売：11月7日～2026年1月29日まで）。

さらに、“しっとり、ふわシュワッ”食感がたまらない「チーズスフレ（北海道産チーズ）」は590円（税込637円）。寒い季節にぴったりの優しい口どけで、心までとろけるような味わいです。

とろける2層仕立て「Wシュー（ティラミス）」



チーズクリームとほろ苦いコーヒーカスタードの絶妙なバランスが楽しめる「Wシュー（ティラミス）」。価格は290円（税込313円）と手軽ながら、本格的なティラミスの味わいを再現。

サクッと焼き上げたシュー皮の中で、2つのクリームがとけ合う贅沢なひとときが楽しめます。販売期間は11月7日（金）～12月21日（日）頃まで。

チーズの日に、心とろける幸せを



濃厚でクリーミー、ふんわり優しい口あたり。銀座コージーコーナーのチーズスイーツは、ひと口ごとに幸せが広がります。

チーズ好きの方も、甘いもの好きの方も、この時期だけの特別な味わいを楽しんでみませんか？日替わりで選べる4種類だから、家族や友人とのシェアにもおすすめです。

お気に入りのチーズスイーツで、心まで満たされる時間を♡