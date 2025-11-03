ラヴィジュールの新作「シンクアップブラ」で叶える、理想のバストライン♡

「セクシーに生きる Just be yourself」をテーマに、女性の新しい美しさを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）。そのRAVIJOURから、新型ブラ「シンクアップ」がデビュー。厚手カップとプッシュアップ構造で、理想の谷間をしっかりキープ。自分らしいシルエットを叶えながら、デザインも機能も妥協しないスペシャルな一枚。全国店舗・オンラインストアで販売中です♡

RAVIJOUR史上No.1の谷間メイク力！



RAVIJOURの人気モデル「ホットリフトブラ」をベースに開発されたシンクアップブラは、厚手カップと9割を占める極厚プッシュアップパッドがポイント。

胸を自然に寄せ上げながら、ふっくら立体的なデコルテを演出します。さらに、ブラ中心のセンターフルカバー設計で、グラマーバストでも安定感抜群。見た目だけでなく、つけ心地も軽やかで快適です。

カラーはブラック、ピンク、ブルーの3色展開。価格は\7,799（税込）～。

インナー選びに新提案♪ ベイシアの「ウォームモイスト」が＋4℃の発熱で快適にリニューアル

自分の“理想”にカスタマイズできるブラ



「シンクアップブラ」は、左右差やボリュームの悩みに寄り添うための着脱可能なシークレットパッド付き。ナチュラル派もボリューム派も、シーンに合わせてフィット感を調整できます。

さらに、サイドボーンがバストを逃さずキープして、美しい丸みを長時間キープ。ショーツやTバック（各\3,729税込）とのセットアップで、より華やかに仕上がります♡

特設ページでは、ディテールが分かるビジュアルも公開中。

マルヴァ シンクアップ ブラ

価格：7,799円(税込)～

マルヴァ エンブレース ショーツ・Tバック

価格：3,729円(税込)

マルヴァ フリル ショーツ・Tバック

価格：3,729円(税込)

私らしく、セクシーに。「シンクアップ」で叶える自信美



新しい自分に出会えるRAVIJOURのシンクアップブラ。谷間メイクNo.1の実力と、機能性・デザイン性を兼ね備えたこの一枚が、日常の中にさりげない自信をもたらします。

ボディラインをもっと愛せるように、そして自分らしく輝けるように--。今季は、RAVIJOURで“内側からセクシー”を纏って♡ぜひこの機会にチェックしてみて下さい！