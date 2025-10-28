【エース】5泊以上の旅行に最適！快適移動を支える大容量スーツケースがAmazonで販売中！
【エース】旅先でも荷物が増えても安心！拡張機能付きの高性能スーツケースがAmazonで販売中！
荷物が増えた時に安心！エキスパンド機能付きのスーツケース。通常時の容量は64ℓですが、マチを広げると70ℓまでアップ。マチを開くと天面に内装ポケットにアクセスできるファスナー(隠しポケット)が出現。スーツケースを全開して物を取り出す必要が無いので、とっさの荷物の出し入れに便利。旋回性に優れ、容易に方向転換が可能な双輪キャスターも便利。
エキスパンド機能を搭載し、容量を64Lから70Lに拡張可能。旅先で荷物が増えても安心して使える設計となっている。
旋回性に優れた双輪キャスターと3段階調節可能なハンドルで、移動時の操作性や快適性をしっかりサポートしてくれる。
荷物の整理に便利な仕切りや隠しポケットなど、収納面でも細部まで配慮されたつくりが魅力となっている。
TSAダイヤルロックを採用しており、鍵の持ち歩きが不要。セキュリティ性と利便性を両立した安心設計となっている。
