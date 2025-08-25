スヌーピーとスイーツの甘い出会い…。ITS′ DEMOから“大人かわいい”を叶える別注Tシャツ＆トートが登場
暑い夏もそろそろ終盤。秋に向けて新しいファッションアイテムを探している人も多いのでは？ そんななか、ライフスタイルストア「ITS' DEMO(イッツデモ)」から、大人女子の心をくすぐるPEANUTS(ピーナッツ)の別注アイテムが登場した。
【写真】別注Tシャツ＆トート、全カラーを見る
今回のコレクションの最大の特徴は、株式会社セキグチ製のスヌーピーのぬいぐるみを使用したフォトプリントであること。実際のぬいぐるみをスイーツと組み合わせて撮影することで、ふわふわの質感やリアルな表情が伝わってくる。そんなスペシャルなTシャツとトートバッグをさっそくチェックしていこう。
■くすみカラーのトートバッグは大人女子の味方！
まず注目したいのが、大人も持ちやすいくすみカラーのキャンバス生地をベースにした「PEANUTS別注トートバッグ」(2970円)。
ミントグリーンはカラフルなマカロンとスヌーピーの「MACARONS」デザイン。レッドは、パフェに飛びつくスヌーピー＆ウッドストックの「Parfait Lover」、ピンクはスヌーピーと重なる「Special Cake」で、まるでお祝いムード。そしてサックスブルーは「Popcorn Party」を楽しむスヌーピーと、どれも心がときめくデザインばかり。
表面感のある特殊プリントや刺しゅうを施すことで、単なるプリントバッグとは一線を画す仕上がりになっている。A4サイズがすっぽり収納できて、マグネット開閉で使いやすく、内ポケット付きと機能性も申し分なし。
■デイリー使いに最適！選べる2タイプのTシャツ
「PEANUTS別注Tシャツ」(4400円)は、ベーシックな半袖Tシャツでデイリー使いしやすいデザイン。衿のリブ使いや袖口・裾のステッチディテールが、さりげないカジュアル感を演出してくれる。
カラバリは、トートバッグと同じ「Popcorn Party」(サックスブルー)と「Parfait Lover」(レッド)に加え、「SANDWICH」の上に立つスヌーピーがキュートなスミクロと、どれも遊び心満載。
しっかりとした丈感があるから、パンツでもスカートでも相性抜群。特にデニムと合わせてラフに着こなすスタイリングがおすすめだ。
袖のフリルディテールがかわいい「PEANUTS別注フリル袖Tシャツ」(4400円)は、フェミニンなコーディネートにぴったり。ゆとりのある身幅でリラックス感のある着心地なのもうれしいポイント。
カラーは「My Favourite Cupcakes!」とカップケーキを持つスヌーピーのオフホワイトをはじめ、「MACARONS」(ミントグリーン)と「Special Cake」(ピンク)の3色展開。どれも甘すぎないバランス感が絶妙だ。
ボトムにフロントをタックインして着こなせば、スタイルアップも叶う。大人女子でも気軽に取り入れられるデザインで、休日のお出かけやカフェタイムに、さりげない「かわいい」をプラスできる。
スイーツ×スヌーピーという組み合わせで、大人かわいいを叶えてくれるITS' DEMOの別注アイテム。レトロかわいいトートバッグとTシャツで、毎日にちょっとした「甘い幸せ」を身に着けて過ごしてみてはいかが？商品は全国の「ITS' DEMO」店頭とワールドオンラインストアで発売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
