二度と会えない可愛いわが子に会いたい！母親の願いが叶った結末が“意外”で、読者は「予想の斜め上」と大混乱【作者に聞く】
夜の公園のベンチにひとりぼっちで座り、嗚咽を漏らし泣いている女性がいた。手には幼い子どもの写真。「かわいいかわいいこうちゃん…もう二度と会えない…」と悲しみに暮れる女性は流れ星に願いを托す。「私のかわいいこうちゃんに、もう一度会わせて下さい！」と――!!すると女性の背後から「おかあさん」という声がし、“かわいいこうちゃん”がそこに立っていた!!この子どもの正体は…!?
本作品「星の子供」を描いたのはイイジマさん。歴史と実績のある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」の第79回で佳作を受賞した経歴を持つ。普段は子育てをしながら薬剤師としてパート勤務をしているワーママだ。今回紹介する「星の子供」は、2023年2月に「コミックBe(vol.112)」(ふゅーじょんぷろだくと)にて掲載された作品で、「思わず泣いてしまった直後にまさかの展開…!!」「予想を裏切るエンドwww」「予想の斜め上のオチなのに、心が温まる」「予想の斜め上を行きすぎるわw」と読者をトリコにした話題作だ。作者のイイジマさんに本作について話を聞いてみた。
本作「星の子供」は、もう二度と会うことのできない“かわいいわが子”に、どうしても「会いたい」と願う母親と、幼い宇宙人との物語だ。
作者のイイジマさんが、本作を描くきっかけになったのは、「子どもが生まれたこと」だったと語る。「新生児の育児はものすごく辛かったんです。活動時間のほぼ100％を赤子に捧げていたら、『私は何のために生きているんだろう』と生き甲斐を見失ってしまいました。そこで、漫画を描いて自己実現欲求を満たそうと思ったのが描こうとしたきっかけなんです」と教えてくれた。
本作の結末を見た読者からは、「衝撃すぎるラストに全部ひっくるめて泣いた」という感想もあれば、「途中まで泣いて読んでいたのに…」「下まつげを涙が濡らしたくらいのタイミングで涙が止まりました」と大きな反響があり様々な声が上がっている。読者からの様々な感想について、イイジマさんは、「皆さんのリアクションがよくて、感想を読んでこちらも笑わせてもらっています！」と語り、想像を超える読者からの反響に驚きつつも喜びを見せてくれた。
深い母親の情愛と幼い宇宙人との関係だけでなく、反響の大きい結末が気になる方は、本作をぜひ読んで欲しい！
取材協力：イイジマ