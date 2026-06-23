「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜_01【漫画】本エピソードを読む納品したデータが改ざんされていた。先方から「縮尺が違うので、全部やり直し」と連絡が入り、担当していた辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんは愕然とした。作成時とデータが違う真相を突き止めると、社員の村瀬がメールする数分前にデータをいじっていたことが判明する。しかし、社長は信じてくれない。今回は、社内トラブル