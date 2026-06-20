男の扱いに手慣れているはずのるか。彼女がこんな表情で警戒する男性とは!?【漫画】本編を読むXで数万件もの「いいね」を獲得する“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、少女漫画の主人公のような恋愛に憧れながらも、現実とのギャップに悩む女性たちを描いた群像劇だ。今回は、思わせぶりな態度で男性