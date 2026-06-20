「隙がないんじゃない。“好き”がないんだよ」と語る恋愛上級者…そんな彼女が警戒するのは一体どんな男性!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
Xで数万件もの「いいね」を獲得する“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、少女漫画の主人公のような恋愛に憧れながらも、現実とのギャップに悩む女性たちを描いた群像劇だ。今回は、思わせぶりな態度で男性を翻弄する「るか」を中心に描かれたエピソードと、その制作背景について話を聞いた。
港区カンナさんは2023年3月から漫画投稿をスタートし、わずか半年ほどでフォロワー10万人を突破。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや女性が抱えるコンプレックスをリアルに描き、多くの共感を集めている。
「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」に登場するのは、恋愛や人生にそれぞれ違った悩みを抱える25歳の女性4人。本当は少女漫画の主人公のような恋をしたいのに、なぜかうまくいかない。そんな女性たちの姿が等身大で描かれている。
■飲み会に潜む恋愛あるある
今回のエピソードでは、会社の飲み会を舞台に男女の駆け引きや本音が描かれる。港区カンナさんは、このテーマについて「会社の飲み会では、上司から女性社員への面倒な絡みや、女性社員を誘ってくる男性社員など、さまざまな男女のあるあるが存在するので、それを描きたいと思いました」と語る。職場という閉ざされたコミュニティだからこそ生まれる微妙な距離感や人間関係が、作品のリアリティにつながっているようだ。
■るかが恋愛に冷静な理由とは？
るかは恋愛に対してどこか達観した視点を持っている。その理由について港区カンナさんは、「るかは恋愛経験が豊富なので、男女関係についての解像度が高いのだと思います」と説明する。また、作中で登場する目黒くんに対し、るかが強い警戒心を見せる場面も印象的だ。「過去の経験から『かなり女性慣れしている男』だとわかり、警戒しています」。
恋愛経験を重ねたからこそ見えてしまうものがあり、簡単には心を許せない。るかの冷静さの裏には、そんな経験値の高さが隠されている。
■刺さる言葉が共感を呼ぶ
恋愛に悩み、傷つき、それでも誰かを好きになりたい。そんなアラサー女性たちの本音が詰まった「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」。思わずドキリとするセリフや、胸に刺さる人間観察が多くの読者の共感を集めている理由なのかもしれない。恋愛経験がある人ほど「わかる」とうなずいてしまう本作の続きにも注目したい。
■取材協力：港区カンナさん(＠mina_kan_chan)
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