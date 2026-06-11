毛穴撫子の数量限定アイテム登場！ひんやり毛穴かくれんぼコットンで夏肌対策

汗や皮脂が気になる夏は、毛穴の開きやメイク崩れに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな季節にぴったりなアイテムが、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から数量限定で登場します。2026年6月18日（木）より発売される『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』は、スプレーするだけで冷たいコットンが作れるユニークなアイテム。ひんやり心地よい使用感で、夏の毛穴ケアを楽しくサポートしてくれます♪

ひんやりコットンで毛穴をキュッ！

『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』は、手のひらにスプレーするだけで冷たいコットン状になる不思議なスキンケアアイテムです。

洗顔後やメイク前、お風呂あがりなどに気になる部分へやさしく押し当てることで、ぽっかり開いた毛穴肌をひきしめ、テカリやメイク崩れを防ぎます。

使い方も簡単。缶をよく振り、手のひらから約5cm離してスプレーした後、軽く押しつぶしてはがせば冷たいコットンが完成。

Tゾーンや頬など毛穴が気になる部分へ当てた後は、残った化粧液を顔全体になじませるだけです。

慣れてきたらハートや星型にアレンジすることもでき、毎日のスキンケアタイムを楽しく演出してくれます。

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毛穴ケアと保湿を同時に叶える成分配合

ひんやり感だけでなく、肌を整える美容成分を配合しているのも魅力です。

毛穴肌をひきしめるヘチマエキス、キメを整えるカミツレエキス、ハリやツヤを与えるキュウリエキスを配合。冷却効果とあわせて、なめらかで健やかな肌へ導いてくれます。

また、清涼感のあるハーブの香りもポイント。眠たい朝や気分をリフレッシュしたい時にもぴったりです。

忙しい朝のスキンケア時間にも取り入れやすく、肌を整えながら気持ちまでシャキッと目覚めさせてくれそうです。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』は、2026年6月18日（木）より数量限定で発売されます。在庫がなくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

容量は70g、価格は1,540円（税込）。全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所公式通販で取り扱われます。

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。

※お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

この夏だけの特別な毛穴ケアを楽しんで

暑さや湿気で毛穴悩みが増える夏こそ、ひんやり気持ちいいスキンケアを取り入れてみませんか。

『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』は、毛穴のひきしめと保湿を同時に叶えながら、毎日のケアを楽しくしてくれる数量限定アイテムです。

冷たいコットンの新感覚ケアで、メイク映えするつるり肌を目指してみてください♡夏のスキンケアタイムが待ち遠しくなる一品です。