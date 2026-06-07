上司から突然告げられた、始業の1時間前出社。【漫画】本編を読む自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、当時の職場で行われていた“朝の掃除当番”について話を聞いた。■突然告げられた朝の掃除当番【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かさ