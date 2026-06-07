「掃除当番よろしく」ブラック企業の朝に絶句！突然告げられた謎ルールは「始業前の1時間前出社で無給」だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、当時の職場で行われていた“朝の掃除当番”について話を聞いた。
■突然告げられた朝の掃除当番
しゃけなかほいさんが新人として働いていた頃、上司から突然「朝の掃除当番よろしく」と声を掛けられたという。そのルールは、始業1時間前に出社して掃除を行うというものだった。しかも給与は発生せず、面接時にも説明はなかったため、大きな戸惑いを感じたそうだ。
■意味を見いだせなかった慣習
実際の掃除は10分ほどで終わる内容だったが、その後は始業まで待機するしかなかったという。当時の職場では始業30分前の出社も当然のように求められており、長年続いてきた慣習として定着していたようだ。しかし新人だったしゃけなかほいさんにとっては、不合理な決まりごとばかりが目についたという。
■今も印象に残る職場の記憶
当時を振り返り、しゃけなかほいさんは「掃除で使う雑巾がすごく汚かったことを覚えています」と語る。人員構成も新人と管理職が中心だったため、疑問を口にしづらい空気があり、その環境も理不尽さを強く感じる要因だったようだ。
■笑いに変えて描く実体験
しゃけなかほいさんのSNSやブログでは、スーパーで遭遇したクレーマーや日常の理不尽な出来事などを題材にした作品を多数公開している。本作も思わず驚くような実体験をコミカルに描いたエピソードのひとつ。笑いを交えながら描かれる“ブラック企業の日常”を、ぜひ漫画で確かめてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(＠syake8989)
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