【獅子座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）「立ち止まる時間」はもう終わり前半「このままでいいのかな」と少し足が止まっていたとしても、それを引きずったままでは、14日から訪れる大きな波に乗り遅れてしまいます。中旬を境に、あなたの魅力と存在感は驚くほど高まっていくでしょう。イベント、人の集まる場所、ふと誘われた席――顔を出したぶんだけ、