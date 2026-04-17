ごくごく飲める香ばしさ！やかんで煮出したような味わいの【コカ・コーラ】「やかんの麦茶」24本セットがAmazonでまとめてお買い得！
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さっぱり飲めて後味スッキリ！香ばしさが広がる【コカ・コーラ】やかんの麦茶24本セットがAmazonで好評販売中！
やかんで煮出した麦茶のおいしさにこだわった 『やかんの麦茶 from 爽健美茶』が新たに登場。独自の高温煮出し製法で、大麦本来の味・コク・かおりを引き出し、まるでやかんで煮出した麦茶の味わいを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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極力大麦以外の原材料を使用せずに作ることを目指し、高温煮出し製法と大麦エキスによって、香ばしくしっかりとした味わいを実現。
650ミリリットルでたっぷり大容量、ゴクゴク飲めて大満足。味わい、親しみのあるパッケージデザインは、消費者から高い評価を獲得している。
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家庭での備蓄、毎日の持ち出しに便利。災害時にも。
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