室内環境をひと目でチェック！時計＆カレンダー付きで便利な【タニタ】温湿度計がAmazonで手に入る！ぜひ新生活に取り入れよう！
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温度も湿度も時間もこれ1台で！見やすく使いやすい【タニタ】多機能温湿度計がAmazonで販売中！
部屋のフローリング色に馴染む柔らかな色使いの温湿度計。マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプで、壁にフックで吊下げたり、冷蔵庫に貼りつけたり、本棚にスタンド置きなど、自由な置き方ができるので、人間だけでなく、ペットや観葉植物の環境管理にも便利！リビング、寝室、子供部屋、書斎、キッチン、洗面所、ペットのケージなど、家中の色々な場所で活用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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時計/日付表示/アラーム機能付きで、時刻は12時間表示または24時間表示が選べる。日付と曜日も表示できる。目覚ましとして使用することも可能。
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過去の最高・最低温湿度を表示する機能(※)が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかる。※リセットしてから現在までの最高・最低温湿度の測定値を表示。測定値の更新は手動のリセットが必要。
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