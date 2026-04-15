【ホラーコメディ】「こんなものでは帰れません…！」事故物件に住んでも、見えないから大丈夫？写真には本物の霊がばっちり映っていて…【作者に聞いた】
【漫画】怪奇現象に気付かない!?＜本編を読む＞
ネタ目的で事故物件に住み、怪奇現象を体験しようとする者は少なくない。マルオ(@f90c89d79366434)さんが描く『事故物件住んでみた(笑)』は、有名な事故物件に霊感ゼロの人間が住んでしまったとき、どのようなことが起こるかを描いたホラーコメディだ。本作はマルオさんのデビュー作であり、読者に新鮮な驚きを与えている。
ライターの津辺陽は、仕事のために出るという噂のあるアパートへ入居した。初日から気配を感じ、写真にははっきりと霊が写り込んでいる。しかし、肝心の津辺には霊が全く視えない。編集長から指摘されても、視えないがゆえに「ネタにならない」と判断し、居住を続けてしまう。
周囲に霊がウヨウヨと集まり、身辺に災難が相次いでも、彼はそれを全力で前向きに捉える。このポジティブすぎる姿勢が、読者の笑いを誘うのだ。マルオさんは「Twitterで投稿したギャグ漫画のウケがよかったので、同じノリで描いてみようと考えました」と、本作が生まれたきっかけを語る。本人だけが気づかないという構造が、ホラーを極上のエンターテインメントへと変えている。
■津辺が最大級の不幸に見舞われる結末
マルオさんは「津辺の身に降りかかる怪奇現象にご注目ください」と呼びかける。ホラーを中心に描きながらも、笑いの要素を巧みに取り入れるマルオさんの作風は、多くの読者を惹きつけて離さない。津辺が最大級の不幸に見舞われる結末まで、すべてを一気に読み進めたくなる一作だ。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
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