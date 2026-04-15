津辺陽が体験した怪奇現象の数々を綴っていく


【漫画】怪奇現象に気付かない!?＜本編を読む＞

ネタ目的で事故物件に住み、怪奇現象を体験しようとする者は少なくない。マルオ(@f90c89d79366434)さんが描く『事故物件住んでみた(笑)』は、有名な事故物件に霊感ゼロの人間が住んでしまったとき、どのようなことが起こるかを描いたホラーコメディだ。本作はマルオさんのデビュー作であり、読者に新鮮な驚きを与えている。

■霊感ゼロが生む「恐怖と笑い」のギャップ

いわく付きといわれる「事故物件」に住んでみた


編集長は「早く帰ってこい」というが、どうやら津辺には霊感が全くないらしい


津辺の周辺では怪奇現象だけでなく不運も連続！暴れまくる霊が可愛く見えてくるから不思議


ライターの津辺陽は、仕事のために出るという噂のあるアパートへ入居した。初日から気配を感じ、写真にははっきりと霊が写り込んでいる。しかし、肝心の津辺には霊が全く視えない。編集長から指摘されても、視えないがゆえに「ネタにならない」と判断し、居住を続けてしまう。

周囲に霊がウヨウヨと集まり、身辺に災難が相次いでも、彼はそれを全力で前向きに捉える。このポジティブすぎる姿勢が、読者の笑いを誘うのだ。マルオさんは「Twitterで投稿したギャグ漫画のウケがよかったので、同じノリで描いてみようと考えました」と、本作が生まれたきっかけを語る。本人だけが気づかないという構造が、ホラーを極上のエンターテインメントへと変えている。

■津辺が最大級の不幸に見舞われる結末

マルオさんは「津辺の身に降りかかる怪奇現象にご注目ください」と呼びかける。ホラーを中心に描きながらも、笑いの要素を巧みに取り入れるマルオさんの作風は、多くの読者を惹きつけて離さない。津辺が最大級の不幸に見舞われる結末まで、すべてを一気に読み進めたくなる一作だ。

取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)

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