定番の「トレンチコート」を今っぽく！【40・50代】が真似したい「おしゃれ着こなし術」

オンオフ使える春コーデの定番アウター「トレンチコート」。いつものように着るだけでは少し物足りなさを感じることも。そこで注目したいのが、おしゃれさんの今っぽい着こなしです。今回は40・50代が取り入れやすい、トレンチコートを使った大人カジュアルのお手本を紹介します。

ピンクトップスのチラ見せで大人の甘さを演出

ベーシックなトレンチコートのインナーに、ピンクトップスを忍ばせてさりげない甘さをプラス。動くたびにちらりと見える色味が、コーデに華やぎを添えてくれます。ボトムスはジーンズを選んで、程よくカジュアルダウンするのが旬のバランスに仕上げるコツ。甘さとラフさを掛け合わせた、大人の日常にちょうどいい着こなしです。

モノトーンに羽織ってスタイリッシュな春コーデに

上下ブラックの組み合わせに、明るいベージュのトレンチコートを合わせて春らしさをアピール。ゆるめのシルエットも締まるカラーと合わせることで、バランスよくスタイリッシュに着こなせそうです。さらりと羽織るのはもちろん、ベルトを締めてメリハリをつけるのもおすすめ。あえてシンプルにまとめて、エフォートレスに仕上げるのが今っぽい。

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Writer：Anne.M