【大人のハニーズ】が狙い目！ 通勤もお出かけも◎「高見えバッグ」

服だけでなく、バッグも春らしいものを新調したい！ 通勤にも休日のお出かけにも使えるバッグを探すなら【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回は、上品なデザインで高見えも期待できるバッグをピックアップしました。

洗練された印象のスクエアバッグ

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込）

レザー調素材で高見えする、すっきりとした縦型フォルムのトートバッグ。柔らかなライトベージュが春コーデにぴったりです。A4サイズが入る大きさで、使い勝手が良さそう。付属の小さなポーチは、ICカードなどの収納に便利です。長さの異なる持ち手が付いており、手提げと肩掛けの2WAYで使用可能。カジュアルなデニムやスウェットコーデに投入しても、大人顔に引き寄せてくれる予感です。

クラシカルなベルト付きのトート

【GLACIER lusso】「ポーチ付A4トート」\4,980（税込）

きちんと感のあるベルト付きのバッグは、大人コーデにぴったり。上品なデザインやレザー調素材で、高見えが期待できます。同素材のファスナーポーチが付いており、小銭やちょっとした小物の収納に便利。A4サイズ対応に加えて、前後にあおりポケットがあるので物を整理しやすいはず。メイン収納の開口部はファスナー式で中が見えず、防犯面でも安心です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M