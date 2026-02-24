レペット日仏限定カプセルコレクション登場！華やかアートシューズ

フランス発のラグジュアリーシューズブランド「レペット」から、日本人イラストレーターShogo Sekine氏とのコラボレーションによる限定カプセルコレクションが登場。2026年2月25日（水）よりオンラインストアおよび全国の店舗で発売されます。レペットのエレガントな魅力に、グラフィックアートの世界観が重なった特別なアイテムは、足元から個性を演出してくれる注目のラインナップです♡

アートが映える特別デザイン

本コレクションは、手書きのタイポグラフィーや花・図形を組み合わせたShogo Sekine氏のアートワークと、レペットのタイムレスな美学を融合した特別なデザインが魅力です。

鮮やかな色彩が印象的な「All-Over Pattern」は既存のアートワークから着想を得たパターン。

もうひとつの「Star Pattern」は、スターやアスタリスクのモチーフを中心に構成され、バレエの伝統へのオマージュが込められています。

2つの異なる世界観をレペットのアイコンシューズ「Cendrillon」に落とし込み、クラシックとアートが調和した仕上がりになっています。

シューズとバッグの全ラインナップ

Cendrillon Haute バレエフラット（Noir）



価格：74,800円（税込）

Cendrillon Haute バレエフラット（Blanc）



価格：74,800円（税込）

Cendrillon Haute バレエフラット（Noir）



価格：74,800円（税込）

Cendrillon Haute バレエフラット（Icone）



価格：74,800円（税込）

トートバッグ（Noir）



価格：28,600円（税込）

記念すべき限定カプセルコレクションでは、アイコニックな「Cendrillon Haute（サンドリオン・オート）」とトートバッグが登場します。

「Cendrillon Haute」は1956年に誕生したデザインを再現したモデルで、やや深めのアッパーによりグラフィックの美しさを引き立てています。まるでアートピースを履くような特別感が楽しめます。

取り扱い店舗：全国のレペット店舗／公式オンラインストア

購入特典：本カプセルコレクションのご購入で、アートポスターをプレゼント

※数に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

特別な一足で春のおしゃれを

アートとファッションが融合したレペットの限定カプセルコレクションは、コーディネートの主役になる存在感が魅力です。シンプルな装いに合わせるだけでも、足元から華やかな印象を演出できます。

特別感のある一足やバッグは、自分へのご褒美にもぴったり♪数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。