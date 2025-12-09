グンゼの新作ノンワイヤーブラ「hadakabra」は、肌にぴったりとフィットし、まるで肌の一部のような心地よさが魅力です。独自の「曲線立体接着技術」を採用することで、縫い目をなくし、バストを優しくサポート。従来のブラジャーにありがちな「パカパカ感」や「段差」を解消し、1日中美しいシルエットをキープ。さらに、背中や脇肉をカバーする設計で、アウターにもひびきにくく、無理なく自然なラインを作ります。

肌にフィットする新しいブラ「hadakabra」の魅力



「hadakabra」は、グンゼが新たに発表したノンワイヤーブラで、肌に溶け込むようなフィット感が特徴です。

独自の「曲線立体接着技術」により、縫い目を排除し、肌との摩擦を減らし、バストに自然にフィットします。

1日中快適に着用できるように設計されており、バストの形を美しく保ちながらも、締め付け感や不快感を感じることなく過ごせます。

グンゼの新作「hadakabra」ノンワイヤーブラで美しいシルエットをキープ

「hadakabra」の機能性とデザインに注目！



「hadakabra」の最大の特徴は、肌化（はだか）のような密着感。ノンワイヤーでも美しいバストシルエットを保ち、パカパカ感や段差を解消します。

脇肉をカバーし、食い込みにくい設計、背中フラットで段差が表れにくいなど、細部まで気を配った設計で、アウターにもひびきにくい仕上がり。

さらに、ヒップモールド加工と包み込むパターン設計で、ヒップラインも自然に整えます。

快適さと美しさを兼ね備えた「hadakabra」のラインアップ



ノンワイヤー

ブラレット

ハーフショーツ

「hadakabra」には、ノンワイヤー、ブラレット、ハーフショーツの3つのアイテムがラインアップされています。

どのアイテムもナイロンとポリウレタンの高伸縮性素材を使用し、肌にぴったりとフィット。

ブラック、メローピンク、ロマンカーキー、シェルホワイトの4色展開で、サイズはM、L、LLから選べます。

価格はノンワイヤーブラが3,080円（税込）、ブラレットが2,750円（税込）、ハーフショーツが1,430円（税込）で、快適さと美しさを両立させたアイテムです。

肌に溶け込む新しいブラ「hadakabra」を試してみて



グンゼの「hadakabra」は、肌に密着するようなフィット感で快適に過ごせるノンワイヤーブラです。

独自の立体接着技術と高い伸縮性で、バストや体にぴったりフィットし、アウターにもひびきにくい仕上がりに。

パカパカ感や段差を解消し、1日中美しいシルエットをキープできるアイテム。価格も手頃で、機能性とデザインを兼ね備えた「hadakabra」をぜひ体験してみてください。