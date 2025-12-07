大阪～神戸からアクセス抜群！「都ホテル 尼崎」わんちゃんとホテルステイ

「都ホテル 尼崎」がペット同伴専用ルームを新設。家族の大切な一員の愛犬と一緒に宿泊できる2「ドッグフレンドリーステイプラン」が、2025年11月1日より新登場。室内には、ドッグサークルやドッグベッド、フードボウルなど、厳選したドッグアメニティをご用意。手ぶらで愛犬と一緒にご宿泊できる「都ホテル 尼崎」を紹介します。

「都ホテル 尼崎」わんちゃんとホテルステイ

チェックインは、当日の14:00からスタート。ワンチャンはペットキャリーにて同伴可能です。クリスマスムード漂う華やかなツリーや、フォトスポットも登場。季節を感じる飾りつけに心が躍ります。

特別なジュニアスイートルーム

広々としたジュニアスイートルーム(19階･64.4㎡ 海側)。客室にはワンちゃんのための備品を完備しております。

ワンちゃん用の備品も完備

ワンちゃんのご飯以外の備品は揃っているので、手ぶらでOK。

ワンちゃん用の備品：ドッグベッド/Levoit(レボイト) 空気清浄機/ドッグサークル/トイレ/ご飯皿/ペットシート/など

愛犬との滞在をサポートする、冊子を無料配布。尼崎市内外のドッグランやお散歩に最適な公園など、愛犬と一緒に旅を満喫できるスポットの情報が記載されています。

お散歩も安心な芝生エリア

ホテルの前にも広々とした芝生エリアがあるので、お散歩へも気軽にお出かけしていただけます。この日は貸切状態で、ワンコもテンションがあがり、走りまわってお散歩を楽しめました。

ベッドルームへはツインベッド

ベッドルームにはツインベッドをご用意。大きな窓から広がる、街のパノラマを楽しめます。同じベッドルームには、愛犬専用のベッドもご用意。同じお部屋で、ゆったりとした寛ぎのひとときをお過ごしいただけます。

大理石の豪華なバスルームでお姫様気分

大理石の豪華なバスルーム。シャワールームは独立タイプで、シャワーヘッドやヘアドライヤーはReFaを採用しています。ゆったりと足を伸ばせる浴槽にてリラックスタイム。

バスルームには、おしゃれなアメニティもご用意。可愛らしいパッケージデザインと、いい香りに包まれて、くつろぎのバスタイム。

煌びやかな夜の街並みを独り占め

開放感溢れる、お部屋の窓から広がる夜の街並み。お昼の表情から、夜の表情へとがらりと変化し、朝の街並みが待ち遠しくなるくらいです。

お部屋で、ワンちゃんとゆっくり過ごした朝は、お楽しみの朝食ブッフェをご紹介します。

都ホテル 尼崎

兵庫県尼崎市昭和通2-7-1

06-6488-7777

「ドッグフレンドリーステイプラン」

体重10kg未満、生後半年以上の小型犬を１室につき2頭までお連れいただけます。

狂犬病およびウイルス性伝染病混合ワクチン接種の証明書コピーをご持参ください。

駐車場、ロビーなど館内をご移動の際は、必ず全身が入るキャリ－に入れてお連れください。

※ワンちゃんの朝食はついておりません。

※ワンちゃんを連れてレストランのご利用はできません。

詳しくは、都ホテル 尼崎公式ホームページにてご確認ください。

