aimerfeelのクリスマスコレクション2025で特別な夜を彩ろう♡

aimerfeelから2025年クリスマスコレクションが登場♡今年は“Red Luxury & Balletcore Mood”の2つの世界観で、特別な夜を華やかに演出します。深みのある赤のラグジュアリーランジェリーや、軽やかで可憐なバレエコア風デザインなど、身に着けるだけで心躍るアイテムが勢揃い。ホリデーシーズンのご褒美時間にぴったりなスペシャルコレクションです♪

深みレッドのラグジュアリーライン

サテンリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー・ショーツ

パールチョーカー 超盛ブラ(R) ブラジャー



Many Flowers aimerfeel楽ブラ(R) ブラジャー・ショーツ

「Red Luxury」は、深みのある赤を基調に上質なレースや艶やかなサテンを使用したラグジュアリーなランジェリーライン。特別な夜を華やかに彩ります。

可憐で軽やかなバレエコアライン

リボンカシュクールレース脇高ブラ(R) ブラジャー・ハーフバックショーツ（11月下旬入荷予定）

ドットリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー

パールドロップノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー（12月中旬入荷予定・予約販売）

「Balletcore Mood」はバレエコアをイメージした可憐なデザイン。ふんわりチュールや繊細フリルで、可愛らしさと上品さを両立させています。

身に着けるだけで特別感を楽しむ

どちらのラインも、身に着けるだけで気分が高まるスペシャルコレクションです♡現在展開中のアイテムに加え、順次入荷予定の商品もあり、WEB限定の予約販売も実施中。

公式オンラインショップやInstagramで最新情報をチェックして、お気に入りの一枚で一年の終わりに特別なご褒美時間を楽しんでください♪