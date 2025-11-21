Áê»×Áê°¦¤ÊÃçÎÉ¤·¥±¥ß♡ ¡Ú¶âÀî¼ÓÌí¡ßËÜÅÄ¼ÓÍè¡Û¤Î¡Ö¿ä¤·¿ä¤µ¤ì¥È¡¼¥¯¡×
Ray¤Î¿ä¤·¥±¥ß¡Ö¤ä¤ó¤µ¤é¡×¤¬¶¦±é♡ º£²ó¤Ï¡¢¶âÀî¼ÓÌí¤ÈËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¡Ö¿ä¤·¿ä¤µ¤ì¥È¡¼¥¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¿ä¤·¤Î¼ÓÍè¤È¡¢¼ÓÍè¤Î¤³¤È¤òËå¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤ó¤À¤È¤«♡
¿ä¤·¿ä¤µ¤ì¥È¡¼¥¯
¿ä¤·Â¦¤È¿ä¤µ¤ìÂ¦¤Î´Ö¤Ï¡È°¦¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë♡
¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¼ÓÍè¤Ï¿ä¤·¤Ä¡¢¿ä¤µ¤ì¤Ä¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÁê»×Áê°¦¤Ê´Ø·¸♡
¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Question ¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¿ä¤·¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÅÄ¡Ë¡§¡ÖÇµÌÚºä46¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¤ÎTikTok¤Ç¡¢Á¬Åò¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡Ê¡ØÁ¬Åò¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ù¤ÎMV¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¥¯¥®¥Å¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×
¶âÀî¼ÓÌí¡Ê°Ê²¼¡¢¶âÀî¡Ë¡§¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤á¤º¤é¤·¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÜÅÄ¡§¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÁ¬Åò¤ÎÆ°²è¤Ï¥Ä¥Ü¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿♡¡×
¶âÀî¡§¡Ö¡ØÁ¬Åò¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç»ä¤â¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
ËÜÅÄ¡§¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡♡¡×
Question ¤ä¤ó¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¤Ï¿ä¤·¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡©
¶âÀî¡§¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¤«¤é¿ä¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê´¶³Ð¤Ç¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤«......»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤Ï¤äº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤è¤êËå¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤±¤É♡¡×
ËÜÅÄ¡§¡Ö»ä¡¢¿ä¤·¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òº£¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê......¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤È¤ó¤È¤ó¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãæ¿È¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤¬Áý¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¶âÀî¡§¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡ª¡×
Question ¿ä¤·Â¦¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡¢¿ä¤µ¤ìÂ¦¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤Ã¤Æ¡©
ËÜÅÄ¡§¡Ö¿ä¤·¤ÈÆ±¤¸»¨»ï¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤¹¤®¤ë»öÎã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£
¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ëè·î¤Î»£±Æ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤È¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬Çº¤ß¤´¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌþ¤·¤ÇÆü¡¹¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬¤è¤í¤³¤Ó¡ª¡×
¶âÀî¡§¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤¬¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÎÄê´¶¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡ª
¡Ø¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡Ø»ä¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤·¡¢¿ä¤µ¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ËÜÅÄ¡§¡Ö¤Ê¤ó¤«......¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë¤·¤ß¤Æ¡¢´¶Æ°♡¡×
Question 2¿Í¤ÇÉ½»æ¤ò¤ä¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ËÜÅÄ¡§¡Ö½éÉ½»æ¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÉ½»æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿♡
¤·¤«¤â»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡ª¤¢¤Î»þ´Ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¶âÀî¡§¡Ö²Ä°¦¤¤¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤«¤é¡Á¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤âÉé¤±¤¸¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»£±ÆÃæ¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·♡¡×
ËÜÅÄ¡§¡Öº£¤«¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢2¿Í¤ÎÉ½»æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¥ß¥« ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬Îè°á¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡¢ ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å
ËÜÅÄ¼ÓÍè